Pedro é eliminado do ‘MasterChef’ em noite de ‘aulão de gastronomia’

O cozinheiro amador Pedro foi eliminado do “MasterChef Brasil”, da Band. Durante a prova em equipe, ele apresentou uma liderança problemática e tentou se salvar na prova de eliminação desta terça-feira (21).

Aos 29 anos, Pedro é arquiteto de formação, mas, também, diz que é apaixonado pela gastronomia. Segundo ele, o reality show seria um local para uma oportunidade para mudar de carreira.

Após visitar o restaurante do chef Henrique Fogaça, onde aprendeu como fazer um dos pratos do restaurante Sal, o cozinheiro amador tornou-se líder de uma das equipes da primeira prova. Mas, no estúdio, Pedro não soube explicar o passo a passo e o seu time, o azul, acabou ficando entre os piores da noite. Helena, do time vermelho, foi salva por Kelyn, que venceu o desafio.

“Sou muito bom em trabalho em equipe para executar atividades, mas na prova, como não podia colocar a mão na massa, vi muitos preparos que estavam errados, mas tinha dificuldade de explicar. Não sou um bom capitão, não tenho este perfil”, explicou Pedro, que foi eliminado no desafio da torre de kibe.

Já para se safar da prova de eliminação, Ana Paula, Luiz e Daphne disputaram a última vaga no mezanino em uma prova de 20 minutos para preparar massa ao molho pesto. Ao fim do cronômetro, Luiz saiu vencedor.

O programa, desta terça-feira (21), contou com dois convidados especiais: Margareth Menezes e Leo Jaime. Eles abriram o 12º episódio do “MasterChef Brasil” e revelaram qual foi a melhor receita na primeira prova do programa, que é apresentado por Ana Paula Padrão. O time amarelo, liderado por Kelyn, saiu campeão com uma receita criada por Jacquin.