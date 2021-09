Novela ‘Além da Ilusão’ estreia com elenco de peso. Veja quem é quem na trama da Globo

Escrita por Alessandra Poggi, a novela “Além da Ilusão” será a substituta de “Nos Tempos do Imperador”, no horário das 18 horas. E, para alavancar a audiência da Globo, a trama reunirá um grande elenco.

Com estreia prevista para janeiro, “Além da Ilusão” marca a estreia de Larissa Manoela na Globo. A atriz, que era contratada pelo SBT, será a protagonista da trama de época e viverá duas personagens, que são irmãs. A primeira morre na fase inicial do folhetim. Já a segunda surge anos depois, muito parecida com a falecida.

Quem volta às novelas também é Rafael Vitti, que será par romântico de Larissa. Ele viverá o papel de um mágico que é preso injustamente, acusado de matar a namorada. Anos depois, ele se apaixona pela irmã dela.

Os pais da personagem principal serão interpretados por Malu Galli e Antonio Calloni. Já o vilão fica a cargo de Danilo Mesquita.

Entre outras figuras de destaque, estão uma operária grevista, que será interpretada por Débora Ozório. Ela fará par com o personagem de Jayme Matarazzo.

E, a cantora Gaby Amarantos também se destaca em “Além da Ilusão”, já que fará sua primeira personagem fixa na Globo. No folhetim, a cantora vive uma faxineira que sonha em ser cantora de rádio, mas será proibida pelo marido, papel de Cláudio Gabriel.

Os veteranos também marcam presença na novela, como Lima Duarte, Paulo Betty e Arlete Salles. Já entre as participações especiais estão Paloma Duarte, Bárbara Paz, Marcello Novaes e Eriberto Leão.

Completam o elenco preliminar de” Além da Ilusão”: Ana Clara Winter, Carla Cristina Cardoso, Carol Romano, Cláudio Jaborandy, Duda Brack, Duda Batista, Guilherme Prates, Kiria Malheiros, Roberta Gualda, Marcelo Escorel, Alexandra Richter, Marcos Veras, Monique Alfradique, Marisa Orth, Olívia Araújo e Werner Schunemann.