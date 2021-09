‘A Fazenda’: Briga entre confinados agrada Tati Quebra Barraco. Entenda!

Na madrugada desta terça-feira (21), a funkeira Tati Quebra Barraco foi alvo de uma confusão no reality show “A Fazenda”, da Record TV. Na ocasião, Erik Schneider e Aline Mineiro bateram boca na sala da sede e pediram para que a cantora, que estava deitada fosse resolver o problema.

Então, Rico Melquíades foi até o quarto chamar Tati e disse que as meninas estavam brigando e chamaram por ela. Assustada, a peoa vestiu o roupão e foi ver o que estava acontecendo e ficou de olhos arregalados com a falsa discussão.

Porém, a confusão toda foi apenas uma brincadeira para chamar a atenção da funkeira carioca, que estava fazendo aniversário e completou 42 anos. Ao chegar na sala da sede do reality show, Tati Quebra Barraco foi recebida com o famoso “parabéns para você”.

LEIA MAIS:

Tati Quebra Barraco mudou de postura?

Nesta 13ª temporada de “A Fazenda”, Tati e Nego do Borel não andam sendo bons amigos e já protagonizaram alguns desentendimentos. Com isso, alguns fãs esperavam que acontecesse uma troca de votos na formação da primeira roça do reality show da Record TV.

No entanto, com a aproximação da primeira votação para eliminar um participante, algumas estratégias parecem que estão sendo formadas e Tati disse que não pretende votar no funkeiro por enquanto.

Na Casa da Árvore, os peões já estavam comentando sobre isso, quando Tati Quebra Barraco, que criticou Nego do Borel diversas vezes na primeira semana da atração, afirmou estar tranquila em relação ao cantor. “Eu conversei com ele, já tinha zerado tudo. Eu não tinha amizade com ela e não tinha o que falar dele. Eu só quis passar para a galera que ele estava agindo como se houvesse uma amizade lá fora que nunca existiu”, disse ela.

“Eu entendo ele ter chorado, pois já veio cancelado lá de fora, entrar em um programa desse tem que ter peito, cabeça e sabedoria, porque você vai cair. Tem que vir para ser você, não limpar imagem. Eu sentei, conversei, avisei que ele era minha opção de voto, hoje não é mais”, disparou ela.