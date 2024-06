Passageira localiza bagagem com rastreador e expõe roubo por funcionário do aeroporto - Foto: Reprodução

Um homem na Flórida, EUA, está enfrentando uma acusação de roubo agravado após uma passageira do Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood localizar sua bagagem perdida na casa dele.

Paola García estava no aeroporto para embarcar em um voo da Spirit Airlines, que foi cancelado. A companhia aérea informou aos passageiros que poderiam recuperar suas malas na esteira de bagagens, mas a mala de García nunca apareceu.

Investigação e descoberta

Paola esperou cerca de duas horas por sua bagagem rosada, que continha um MacBook, um iPad, um Apple Watch, joias, roupas femininas de luxo e produtos de higiene pessoal. A Spirit Airlines informou que a mala seria enviada para a casa dela, mas isso não aconteceu. Determinada a resolver o problema, Paola usou um rastreador para localizar sua bagagem.

Com a ajuda do rastreador, García chegou a um endereço em Fort Lauderdale. Ao chegar lá, ela chamou a polícia, que descobriu que o local era a casa de Junior Geneus Bazile, um funcionário de uma loja dentro do aeroporto. Bazile, de 29 anos, foi imediatamente demitido após o incidente.

Junior Geneus Bazile se declarou inocente da acusação de furto qualificado e pagou uma fiança de 30.000 dólares, aproximadamente 27,5 milhões de pesos chilenos.

