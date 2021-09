Gaby Amarantos encara sua primeira personagem fixa em novela

Gaby Amarantos é um dos maiores sucessos da música brasileira, mas a carreira da cantora deixou de ser apenas no meio musical e passou a trilhar novos caminhos na televisão.

Na Globo, Gaby já aparece como uma das juradas do reality show musical “The Voice Kids” e agora ela segue para a teledramaturgia e vai estrear na novela “Além da Ilusão”, que tem Larissa Manoela e Rafael Vitti como protagonistas.

Na trama, que será ambientada em 1940, Gaby Amarantos vive Emília, uma faxineira que mora em uma vila operária e tem o sonho de se tornar uma famosa cantora de rádio. Como sua personagem é fixa na novela, Gaby terá um par romântico, que será interpretado pelo ator Cláudio Gabriel.

Divulgação

“Ainda sei muito pouco sobre ela, mas essa parada de ser cantora, de ser artista. É algo que me atravessa desde criança. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis ser cantora. Então acho que isso vai me ajudar muito a passar toda a verdade que eu quero passar”, contou Gaby Amarantos à Contigo.

Além de Gaby Amarantos, a novela “Além da Ilusão” conta com Marisa Orth, Paulo Betti, Gabriela Duarte, Monique Alfradique, Debora Ozorio, Paloma Duarte e Jayme Matarazzo no elenco. O folhetim de Alessandra Poggi tem previsão de estreia no início de 2022, na faixa das 18 horas.

Reprodução

Gaby Amarantos e o “Saia Justa”

Mesmo com a novela e o “The Voice Kids”, Gaby Amarantos assinou um contrato para mais uma temporada do “Saia Justa”, programa do canal a cabo GNT. A cantora integra o programa apresentado por Astrid Fontenelle desde 2018 e continuará no elenco, que conta ainda com a cantora Pitty e a atriz Mônica Martelli.

Nesta semana, as meninas do “Saia Justa” vão entrevistar a apresentadora Sabrina Sato, da Record TV. No programa, Sabrina falará sobre a carreira e a vida pessoal. A atração é transmitida às quartas-feiras pelo GNT, a partir das 22h30.