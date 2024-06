Mulher é demitida após reclamar de figurinhas do gerente no WhatsApp

Uma mulher de 42 anos afirmou que foi demitida por reclamar que recebia muitas ‘figurinhas’ do chefe via WhatsApp.

De acordo com o ‘Metrópoles’, as imagens continham conteúdo pornográfico e eram enviadas pelo gerente de RH da empresa onde trabalhava, em Santa Terezinha de Goiás, interior do estado.

De acordo com a ex-funcionária, em conversa com a Polícia Civil de Goiás, as figurinhas foram enviadas em abril deste ano. Segundo o texto, a mulher acabou sendo demitida na última quinta-feira (6) deste mês. Registros da Polícia Civil revelam que o gerente enviada mensagens para a funcionária chamando-a de “princesa”, “meu amor”, “minha flor” e “minha florzinha” desde de 2023.

Ainda conforme o registro, em abril deste ano a mulher recebeu do responsável pelos recursos humanos da empresa figurinhas de cunho sexual. Ela então comunicou que as mensagens enviadas estavam incomodando.

“Isso já está estressante, viu? Só para avisar”, respondeu ela em um das figurinhas enviadas. Em outra mensagem, divulgada pela polícia, o homem sugere um local para que eles se relacionem. “Eu dou a casa para você morar, se ela for para nós dois”, relata a vítima. Em outro conteúdo enviado, a mulher responde “dinovo??”.

Mulher foi demitida

Ao ser demitida da empresa, que não teve o nome divulgado pela polícia, a funcionária recebeu o feedback que estava sendo desligada por difamação, já que teria sido comunicado ao dono da empresa que o gerente mantinha a atitude com todas as mulheres que trabalhavam no local.

A investigação ocorre em sigilo.