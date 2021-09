Leo Stronda tem 30% do corpo queimado após acidente com botijão de gás

O cantor e influenciador digital Leo Stronda foi vítima de uma acidente doméstico e ficou com 30% do corpo queimado após uma explosão de botijão de gás. Ele está internado no Hospital Niterói D’or, em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro.

Por meio de seu perfil oficial, o cantor revelou que o acidente aconteceu há duas semanas e que precisará fazer algumas cirurgias plásticas. Em um vídeo postado no stories do Instagram, o ex-participante do “A Fazenda 10” surgiu com partes do corpo enfaixadas e disse: “Mais uma fase difícil da minha vida. Agora, nesse momento, estou bem melhor, mas há duas semanas sofri um acidente. Eu estava em casa para começar um jantar com minha mulher e alguns amigos e estourou um botijão de gás lá e eu me queimei”.

Segundo laudo publicado por ele, a explosão causou queimaduras de 2° grau. O documento revela ainda que o acidente aconteceu no dia 6 de setembro e o paciente encontra-se internado na unidade semi-intensiva. “As lesões apresentam boa evolução após procedimentos cirúrgicos e o paciente passa bem clinicamente”, diz o texto.

Já nas redes sociais, Leo afirma que treve algumas queimaduras graves na parte dos braços e das costas. “Foi um dia bem ruim na minha vida. Fui de duas a três vezes por semana no centro cirúrgico para fazer cirurgias plásticas para poder ajudar na recuperação. Peço desculpa por não ter aparecido e não ter dado nenhuma satisfação antes, mas foi isso. Hoje tive melhora, estou em um quarto mais tranquilo, por isso me sinto apto a falar sobre esse assunto e contar o que aconteceu”, explicou.

Apesar do incidente, ele adianta que deverá lançar um novo trabalho em breve. Ele é vocalista da dupla de hip-hop Bonde da Stronda, que ficou conhecida em 2009 pela música “Mansão Thug Stronda”, com 93 milhões de visualizações no YouTube.”Os meus trabalhos continuam, tem muito material gravado e vão sendo lançados agora”.