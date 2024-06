Idoso morto após ‘voadora’ no peito teve traumatismo craniano, afirma a família

Informações divulgadas pela família de Cesar Fine Torresi, de 77 anos, revelam que o idoso sofreu um traumatismo craniano ao cair de costas no chão após ser atingido por uma ‘voadora’ na região do peito. Conforme publicado pelo G1, o neto de 11 anos presenciou o momento em que o avô foi atingido e caiu no chão.

ANÚNCIO

Em declaração, o filho de Cesar afirmou estar revoltado com a atitude do suspeito, identificado como Tiago Gomes de Souza, de 39 anos, que foi preso em flagrante. Segundo boletim de ocorrência registrado pelo filho do idoso, Tiago teria chutado o peito do homem após Cesar colocar as mãos no capô de seu carro enquanto atravessava a rua.

“A família toda está sem entender como uma pessoa pode ter uma atitude dessa com um idoso, de cabelo branco, e com uma criança ao seu lado”, conta o filho. Após a agressão, Tiago tentou fugir para dentro de um estabelecimento comercial, mas foi localizado e preso. Após ser levado à Central de Polícia Judiciária de Santos, ele optou por não se manifestar sobre o ocorrido, mesmo na presença de um advogado.

A família lamentou a perda do idoso

O filho de Cesar, Bruno Cesar Fine Torresi, de 38 anos, conta que o pai era divorciado e morava na cidade de Santo André, no ABC paulista. Ele costumava visitar os três filhos e seis netos que moram nas cidades de Santos, Sorocaba e Jundiaí e no final de semana em questão estava na baixada santista para visitá-lo.

“Ele veio nos visitar e estava indo ao shopping passear com meu filho de mãos dadas. A rotina dele era visitar os três filhos em cada cidade, pegando os netos e passeando com todos eles”, conta.

De acordo com a nora do idoso, ele era uma “pessoa do bem” e sua morte “chocou a todos”. “A gente fica tentando entender o que levou esse rapaz a cometer um ato tão cruel”, desabafou.