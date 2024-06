Idoso é agredido com chute no peito e morre na frente do neto

No último sábado, dia 08 de junho, Cesar Fine Torresi, de 77 anos, morreu após levar uma ‘voadora’ na região do peito. Ele foi agredido e faleceu em frente ao neto, uma criança de 11 anos, no bairro Aparecida, em Santos, litoral de São Paulo. Conforme publicado pelo G1, o suspeito tem 39 anos, fugiu após golpear o idoso, mas foi localizado e preso em flagrante.

Segundo informações divulgadas, o caso foi relatado pelo neto do idoso, que contou ao pai que ele e o avô atravessaram a Rua Pirajá da Silva entre os carros uma vez que o trânsito estava parado. O menino então falou que um carro avançou na direção deles e freou bruscamente, levando o idoso a se apoiar no capô.

O menino conta que o carro não sofreu danos, mas que assim que ele e o avô terminaram de atravessar a rua foram surpreendidos pelo motorista, que desceu do veículo e foi até eles quando deu uma “voadora” com os dois pés no peito do idoso.

Ele não resistiu

Diante do ocorrido, a polícia militar foi acionada e chegou ao local no momento em que o idoso era atendido pelo SAMU. O idoso foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento Zona Leste, onde precisou ser intubado. Ele morreu após sofrer três paradas cardíacas na unidade de saúde.

Segundo uma testemunha, o neto e o homem estavam de mãos dadas instantes antes da agressão. Logo após agredir o idoso, o suspeito tentou fugir do local e correu até um comércio próximo, mas foi localizado e preso em flagrante.

Ele foi levado à Central de Polícia Judiciária de Santos e se recusou a falar sobre o ocorrido. Conforme a publicação, o caso foi registrado como lesão corporal seguida de morte.