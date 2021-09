Sandra de Sá foi desmascarada no ‘The Masked Singer Brasil’

A cantora Sandra desmascarada no “The Masked Singer Brasil”, na Globo. Ela , que estava fantasiada de Girassol, foi a 6ª eliminada após perder a disputa musical para a Arara.

A apresentação de Sandra de Sá foi elogiada por todos os jurados do programa, que é apresentado por Ivete Sangalo. Mas, a curiosidade do público fez com que ela ficasse entre os piores competidores da noite.

Ao se despedir, Sandra de Sá comentou: “A emoção é muita. Participar de um programa desse, com tanta gente incrível… O principal é que é emoção mesmo. As pessoas, nesse momento, estão precisando disso. De carinho”.

Agora, Sandra de Sá, o Girassol vai se juntar ao cantor Sidney Magal (Dogão), a jornalista Renata Ceribelli (Brigadeiro), o ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca (Coqueiro), o sertanejo Marrone (Boi Bumbá) e o ator Alexandre Borges (Onça-Pintada), que já foram desmascarados e eliminados nos episódios anteriores.

Nas redes sociais, a descoberta foi comemorada pelos fãs do “The Masked Singer Brasil”. “Todos de acordo que o Girassol é a Sandra de Sá, e que ela não deve sair ainda, né? Ela arrasa muito”, escreveu uma seguidora. “Não salvaram o Girassol, já esperava, mas gente, o girassol foi perfeito, o girassol sempre é perfeito”, lamentou outro.

Nesta terça-feira (21), a apresentadora Fernanda Gentil esteve no “The Masked Singer Brasil” para tentar adivinhar quem eram os artistas fantasiados. Ela se juntou a Taís Araújo, Simone, Eduardo Sterblitch e Rodrigo Lombardi. E, na próxima semana será a vez da apresentadora Ana Maria Braga, do “Mais Você”. Ela será a jurada especial do “The Masked Singer Brasil”, que apresentará a sua última eliminação antes da grande final da 1ª temporada do talent show.