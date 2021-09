‘A Fazenda’: Veja quem está na primeira roça do reality e pode deixar o programa

A formação da primeira roça da 13ª temporada do reality show “A Fazenda”, da Record TV, foi formada na noite desta terça-feira (21).

Os únicos que estão imunes e não podem ir para a primeira eliminação são Sthefane Matos, que foi a vencedora na votação popular do paiol de “A Fazenda 13”, Aline Mineiro, que durante ficou imune após a dinâmica “Baú da Fazenda”, que presenteou Medrado com um carro zero km, e o fazendeiro Gui Araujo.

O primeiro a votar foi o influenciador digital Gui Araujo, que é o primeiro fazendeiro do reality show rural. Ele mandou o funkeiro Nego do Borel direto para a berlinda e precisou explicar a sua decisão.

“Primeiro, eu queria dizer que quando eu decidi entrar aqui, eu decidi deixar as bagagens do lado de fora. Não só minhas, mas de todos os participantes, para que o jogo pudesse correr da melhor forma possível. Para mim, é muito difícil apontar dedos. A minha decisão de hoje é totalmente baseada nos acontecimentos da casa. […] Eu não acho que isso é uma forma justa de se levar esse jogo. A pessoa que eu vou indicar hoje teve diversas atitudes que eu não concordo, não compactuo e desestabilizou diversas pessoas aqui. […] A minha indicação é o Nego do Borel”, afirmou Gui Araujo, durante o programa ao vivo.

O influenciador e ex-“De Férias com Ex” (MTV) já tinha anunciado seu voto nesta manhã em uma conversa com MC Gui, afirmando que seu discurso já estava pronto. “Ele fica querendo desestabilizar as pessoas. Eu durmo e acordo tranquilo, ele dorme e acorda chorando por causa das bostas que faz. Na hora que eu for dar minha indicação, você vai ver. Vai ser com classe”.

Na formação da primeira roça, o público conheceu também o poder da chama vermelha, onde Bil pode trocar dois peões que estavam dormindo na baia, por dois da sede.

Na votação individual, Liziane e Dayane empataram com quatro votos cada, deixando a decisão para o fazendeiro da semana, Gui Araujo, que salvou a Dayane, colocando Liziane na baia. A modelo, então, escolheu Solange.

Solange ocupou o terceiro lugar e teve a missão de começar o resta um. Solange salvou Tati, Tati salvou MC Gui. MC Gui salvou Tiago e Tiago salvou Valentina. Valentina salvou Medrado e Medrado salvou Dayane. Dayane salvou Erasmo e Erasmo salvou Victor. Victor salvou Mussunzinho e Mussunzinho salvou o Dynho. Dynhou salvou o Bil Araújo e Bil Araújo salvou a Mileide. Mileide salvou Marina e Marina salvou Rico. Sendo assim, Erika ocupou o quarto banco da roça.

Por sobrar no resta um, Erika vetou Nego do Borel de realizar a prova do fazendeiro. O Funkeiro já está confirmado na primeira roça. Liziane, Solange e Erika vão disputar o chapéu do fazendeiro, que acontece nesta quarta-feira (23).