Juliette Freire e Karol Conká viram tema de discussão no ‘Big Brother Portugal’

Segundo Tiago Leifert, que apresentou o “Big Brother Brasil”, na Globo, o que acontece no BBB fica por lá. Mas, não parece que funciona desta maneira, já que o nome das participantes Juliette Freire e Karol Conká, da edição 21, atravessaram o oceano e chegaram a Portugal.

Durante a edição portuguesa do reality show, Juliette Freire e Karol Conká viraram tema de uma das conversas. Num vídeo que está circulando pelas redes sociais, os participantes do “Big Brother Portugal” estavam reunidos no jardim, quando os confinados Antonio e Bruno resolveram falar sobre a dinâmica da edição brasileira.

Antônio começou falando do formato que reúne famosos e anônimos, que começou em 2020 e citou a má fama de Karol Conká após atitudes polêmicas no BBB 21. “Lá, metade dos participantes são famosos e metade anônimos. E esta [Karol Conká] era famosa e perdeu seguidores”.

Bruno interrompeu o amigo e não teve papas na língua ao detonar a cantora, citando algumas frases que fizeram sucesso na boca do povo: “Completamente louca! Você nunca viu o vídeo ‘e se não gostou, me bota no paredão’, ‘minha língua é igual chicote’?”.

Antonio voltou a falar e ficou impressionado com a popularidade estrondosa de Juliette, que venceu a última edição do reality: “A Juliette, que foi a que ganhou, entrou com 3 mil e poucos seguidores no Instagram e saiu com 40 milhões. Em quatro meses, imagina. Foi um fenômeno”.

No entanto, Juliette saiu do “Big Brother Brasil” com quase 24 milhões de seguidores e hoje está com cerca de 32,5 milhões. Outro brother lembrou que a paraibana virou até amiga de Neymar.

O português seguiu o diálogo, rasgando elogios para Juliette Freire e concluindo que alguns ex-colegas de confinamento a perseguiram: “Ela era da Paraíba, era muito tranquila. As pessoas da casa diziam que ela era chatinha, mas ela explicava o ponto de vista dela, mas as pessoas eram ‘mázinhas’ com ela, diziam que ela era maluca”.

Morrendo com o português falando “se nao gostou me bota no paredown” pic.twitter.com/3LCVd4VLOO — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) September 20, 2021