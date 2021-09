Tik Toker Malu Ogata entra para o elenco de ‘Verdades Secretas 2’

Famosa nas redes sociais, a influenciadora digital e tik toker Malu Ogata foi escalada para a nova temporada de “Verdades Secretas 2”, que está sendo produzida pelo Globoplay. Na trama escrita por Walcyr Carrasco, Malu vai interpretar a modelo Reiko e para compor a personagem ela tingiu o cabelo de rosa.

Segundo Malu, que tem mais de 300 mil seguidores, o convite para entrar no elenco da sequência de “Verdades Secretas” aconteceu pelo Instagram. “Quando recebi o convite, achei que era uma trollagem, porque eu não sou modelo – essa novela é sobre modelos – e também não sou atriz. Até agora acho que alguém vai sair do armário e anunciar que a otária aqui caiu na trollagem“, comentou a influenciadora digital.

Reprodução

Malu também divulgou o print da primeira mensagem que trocou com o produtor de “Verdades Secretas 2”. “Oi, Malu, tudo bem? Sou pesquisador de elenco da Globo. Estou fazendo uma pesquisa para Verdades Secretas 2. Gostaria de saber se você tem interesse em enviar um teste atuando. Te mando todas as coordenadas por e-mail“, propôs o profissional, identificado como Felipe Aguiar Martins. “Nossa, tenho muita!“, falou a influenciadora digital.

A chegada de Malu na série “Verdades Secretas 2” faz parte de uma renovação, que é praticamente geral, já que boa parte dos personagens da 1ª temporada não estarão na sequência. Grazi Massafera e Reynaldo Gianecchini, por exemplo, deixaram a trama. No entanto, voltam para o set Camila Queiroz (Angel), Agatha Moreira (Giovanna/Kika), Rainer Cadete (Visky), Guilhermina Guinle (Pia) e João Vitor Silva (Bruno).

Em “Verdades Secretas 2”, Angel será uma viúva falida que decide voltar a se prostituir, após matar Alex (Rodrigo Lombardi) e ficar viúva de Guilherme (Gabriel Leone), com quem se casou no final da exibição original. Já Giovanna, seis anos depois, não engole a morte do pai e contrata um detetive para investigar a filha da ex-madrasta, contando com o apoio da mãe, Pia, enquanto o irmão, Bruno, se prepara para deixar a clínica de reabilitação.

Já Visky, personagem de sucesso em “Verdades Secretas” voltará também. Porém, ele estará mais consciente e abordará temas que envolvem questões de gênero e sexualidade fluídos.