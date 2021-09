Bruno Montaleone e Johnny Massaro terão cenas quentes em ‘Verdades Secretas 2’

Escrita por Walcyr Carrasco, a série “Verdades Secretas 2”, produzida para o Globoplay, terá cenas mais ousadas do que a produção original, que está sendo reprisada pela Globo. Nesta nova temporada, a série vai a fundo em histórias de outros personagens, como os que serão vividos pelos atores Bruno Montaleone e Johnny Massaro.

Em entrevista ao jornal O Globo, Bruno Montaleone confirmou que seu personagem terá um romance com o de Johnny e contou ainda os bastidores da trama. “Antes de iniciarmos as gravações, o elenco inteiro se reuniu virtualmente com a diretora da trama, Amora Mautner, e ela deixou claro que a palavra-chave do trabalho é coragem. Estou cheio desse sentimento, me jogando de cabeça. Houve um momento em que pensei: ‘Ai, meu Deus! E agora?’. Mas acabou rolando. No fim, a história passa longe do campo da sensualidade. O operador da câmera está no estúdio; precisamos parar o ‘ato’ para ajustar a luz ou porque o colega não lambeu seu sovaco direito. É muito louco”.

Reprodução/Instagram

LEIA MAIS:

Falando de coragem, Bruno Montaleone também lembrou do começo da carreira e dos tabus que precisou quebrar para seguir em frente e conquistar fama. “Quando comecei a carreira, aos 12 anos, eu dizia que nunca rasparia os cabelos ou ficaria pelado. Primeiro, passei a máquina zero nos fios, mais tarde, fiz um curta-metragem e tive que mostrar o bumbum. Aí veio um filme, e fiquei completamente nu. ‘Verdades secretas’ é o ápice. Acho interessante a ideia de ter um corpo livre e explorar outras possibilidades de afeto. Considero a novela uma chance de rever o conceito de moralidade”, revelou.

Em “Verdades Secretas 2”, Bruno Montaleone também deve contracenar com Rainer Cadete, que interpreta o personagem Visky. Nas redes sociais, os atores já apareceram juntos em cliques ousados e já postaram a legenda “Matheus & Visky”, referindo-se aos personagens da trama de Walcyr Carrasco. Alguns colegas de elenco, como Ícaro Silveira comentaram no post: “Deus proteja“. Já Rafa Vitti mandou:“Caiu minha pressão. Faz isso não”.