Atriz transexual Gabrielle Gambine estreia em ‘Verdades Secretas 2’

A atriz Gabrielle Gambine, sobrinha de Roberta Close, está no elenco da série “Verdades Secretas 2”, que vai entrar para o catálogo do Globoplay e, também, pode estrear na Globo. Ela é tida como uma das grandes novidades da produção escrita por Walcyr Carrasco. Nas poucas imagens divulgadas, a sobrinha de Roberta Close surge ao lado de Julia Menezes, Ícaro Silva e Rainer Cadete, que também estão no elenco.

Gabrielle, que é transexual, trabalha como modelo há cerca de cinco anos e agora está se dedicando para sua primeira experiência na TV. Recentemente ela falou sobre a importância de sua escalação, falando sobre inclusão de pessoas trans e travestis.“Há um longo caminho a percorrer na luta contra o preconceito, por isso precisamos evoluir em questões para naturalizar a diversidade humana. É muito representativo ocuparmos todos estes lugares”, afirmou Gabriellle.

Sem data de estreia, “Verdades Secretas 2” será realmente uma continuação da primeira temporada, que foi ao ar na Globo, mas deve focar em um enredo policial. Já a reprise de “Verdades Secretas” está a todo vapor na Globo e anda deixando o público cada vez mais animado para a segunda temporada, principalmente porque a produção promete ser ainda mais intensa e picante.

LEIA MAIS:

A continuação de “Verdades Secretas” acompanha a investigação de Giovanna (Agatha Moreira) acerca da morte do pai, Alex (Rodrigo Lombardi), “gancho” extraído do último capítulo da versão original, que parecia ter encerrado seu ciclo em 2015. A reabertura do processo leva Angel (Camila Queiroz), responsável pelo crime, de volta à prática do “book rosa”.

O elenco de “Verdades Secretas 2” conta com Adriano Toloza, Aline Borges, Bruno Montaleone, Celso Frateschi, Daniel Andrade, Deborah Evelyn, Eli Ferreira, Érika Januza, Gabriel Braga Nunes, Gabriel Leone, Gláucio Gomes, Guilhermina Guinle, João Vitor Silva, Johnny Massaro, Jonathan Azevedo, Júlia Stockler, Júlio Machado, Maria Luísa Mendonça, Paula Burlamaqui, Rômulo Estrela, Sérgio Guizé e Zezé Polessa, entre outros. A direção artística é de Amora Mautner.