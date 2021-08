‘Sem escrúpulos e amoral’, define Marieta Severo sobre sua personagem em ‘Verdades Secretas’

Os fãs de “Verdades Secretas” (Globo), série escrita por Walcyr Carrasco, podem comemorar a volta da trama à Globo a partir de terça-feira (24). Com a reprise, os telespectadores podem rever as fortes histórias de diversos personagens marcantes, como Fanny e Anthony Mariano, interpretados por Marieta Severo e Reynaldo Gianecchini, que já tinham trabalhado juntos há 15 anos, na novela “Laços de Família” (Globo).

“Foi um reencontro delicioso. São muito bonitas essas histórias que a vida arma, ter voltado a fazer uma novela ao lado dele. A gente se emocionou muito. O Gianecchini se tornou um excelente ator. Evoluiu bastante, ganhou domínio e maturidade. Tenho uma confiança grande no trabalho dele, foi um prazer ter contracenado com ele novamente”, enaltece Marieta.

Sobre a volta de “Verdades Secretas”, Marieta é só elogio à trama criada por |Walcyr Carrasco. “É ótimo mostrar de novo um trabalho do qual a gente sente orgulho. E agradeço muito ter feito parte”, disse Marieta que afirma ainda que Fanny era uma personagem amoral, sem escrúpulos e que só pensava no poder e no dinheiro.

LEIA MAIS:

Quando foi exibida originalmente, “Verdades Secretas” foi um sucesso de audiência para o horário das 23h, registrando na estreia da trama 22.9 pontos, a mesma audiência da novela das 21h, “Babilônia”. O sucesso de público faz com que Marieta se encha de orgulho. “O sucesso vem sempre de uma combinação de fatores. A história que o Walcyr criou era original, densa, dramática, muito reveladora, eram verdades secretas mesmo. A direção do Maurinho Mendonça e da equipe dele foi extraordinária. A estética e a fotografia eram sofisticadas, a trilha sonora era ótima. E tínhamos um elenco muito coeso, com um nível de interpretação muito bom. Acredito que tudo isso contribuiu”.

Para ela, outro fator de sucesso e de boas lembranças é trabalhar com um casting cheio de energia e vontade de trabalhar. “Atuar com um elenco de atores jovens é garantia de animação e de muita diversão. Era uma delícia chegar na ‘minha agência’ e encontrar aquela moçada alegre e dedicada. Reencontrar os antigos amigos, Gianecchini, Rodrigo (Lombardi), Drica (Moraes)… e descobrir uma parceira talentosa e companheira como a Grazi (Massafera)”, lembra a atriz veterana da Globo.

A reprise de “Verdades Secretas” vai ao ar às segundas após “Império”, às terças depois de “The Masked Singer Brasil”, às quintas na sequência de “Sob Pressão”; e às sextas após o “Globo Repórter”.