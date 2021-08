Globo pode produzir documentário sobre Fernando Henrique Cardoso

A Globo está negociando um novo projeto para o Globoplay, canal de streaming do grupo, envolvendo o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

O documentário “Presidente Improvável”, que aborda o governo de Fernando Henrique Cardoso, deve entrar para o catálogo do canal em breve, levando aos assinantes diversas entrevistas com diferentes personalidades, como o cantor Gilberto Gil, o engenheiro e economista Pedro Malan e até mesmo o Bill Clinton, 42º presidente dos Estados Unidos por dois mandatos, entre 1993 e 2001. Além do documentário, a ideia é fazer de “Presidente Improvável” uma série de cinco episódios.

Produzido pela Giro Filmes, o documentário tinha sido aprovado para captação de incentivos em 2018 pela Ancine. No entanto, a nova diretoria da Ancine, que assumiu no início do governo de Jair Bolsonaro, mudou de ideia.

Segundo a Ancine, os diretores da entidade afirmam que a aprovação de seu incentivo “dá margem a inegável promoção da imagem pessoal do ex-presidente da república homenageado no documentário, com o notório aproveitamento político, às custas dos cofres públicos”.

A decisão da Ancine contra “Presidente Improvável” foi considerada “indevida” pela associação de servidores da entidade. “Rechaçamos qualquer interferência política na análise e aprovação dos projetos audiovisuais apresentados à Ancine”, disse em nota.

A direção é de Belisário Franca, responsável pelo premiadíssimo documentário “Menino 23: Infâncias Perdidas no Brasil” (2016).