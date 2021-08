Rodrigo Faro aposta em antigo quadro de Faustão para levantar audiência

Após perder 5 vezes consecutivas para Eliana (SBT), Rodrigo Faro tenta reagir no Ibope com um novo quadro envolvendo celebridades, chamado de “Paradão dos Famosos”. Mas a nova atração do “Hora do Faro” (Record TV) não é tão nova quanto parece, afinal ele já foi apresentado por Haroldo de Andrade (1972) e Faustão (1989-1993), ambos na Globo e era chamado de “Jogo da Velha”.

Com o renascimento do “Jogo da Velha”, ou melhor “Paredão dos Famosos”, a Record TV espera que o programa “Hora do Faro” (Record TV) volte para vice-liderança dos domingos. No último fim de semana, por exemplo, o programa apresentado por Eliana Michaelichen ganhou da atração de Rodrigo Faro marcando 6,3 pontos no Ibope, contra 4,8 pontos no confronto direto (das 15h15 às 19h18), segundo os dados da Kantar Ibope Media.

Com estreia marcada para o domingo (22), o “Paredão dos Famosos” é um game show dividido em duas etapas, sendo que na primeira duas famílias competem no jogo da velha e depois, na chamada de “fase decisiva”, quem tiver a melhor performance enfrentará um painel com nove personalidades. Dos nove artistas no painel, três serão fixos: Sérgio Mallandro, Fabíola Gadelha e Tirullipa. Quem ganhar levará para casa o prêmio de até R$ 20 mil.

O game show será uma versão do “The Hollywood Squares”, famoso na televisão americana desde 1965, quando foi lançado pela NBC. Mas foi apenas em 2013 que o programa entrou para a lista dos 60 melhores programas de jogos de todos os tempos nos Estados Unidos. Além do Brasil, vários países já produziram o game show, como Argentina, Austrália, França, Espanha e Japão, entre outros.

O Hora do Faro vai ao ar aos domingos, a partir das 15h15. A direção artística é de Cesar Barreto e a direção geral é de Rita Fonseca e Diego Oliveira.