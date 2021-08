[BBB] Camilla de Lucas, Lumena e Karol Conká brigam nas redes sociais

As tretas do “Big Brother Brasil 21” (Globo) ainda não acabaram. No Twitter, as ex-bbbs Camilla de Lucas, Lumena Aleluia e Karol Conká iniciaram um debate depois que a influenciadora digital relembrou no Twitter sua icônica briga com a cantora durante o confinamento. Lembra do “beijinhos“? Então, é dessa que estamos falando!

“Na segunda semana que eu vi o caos, entrei no meu retiro espiritual e me acalmei total. Se eu continuasse com essa energia aqui não ia aguentar mais 3 dias. Agora vocês entendem porque fiquei calminha! kkkk Esse meme é tudo. Vocês aqui fora iam amar essa energia, mas eu ia sair precisando fazer terapia de segunda a sexta”, escreveu Camilla em uma postagem na segunda-feira (02).

"Na segunda semana que eu vi o caos, entrei no meu retiro espiritual e me acalmei total. Se eu continuasse com essa energia aqui não ia aguentar mais 3 dias. Agr vcs entendem pq fiquei calminha! kkkk esse meme é td! pic.twitter.com/j7tsWYFX3w — Camilla de Lucas (@camilladelucas) August 3, 2021

Na sequência, sem citar nomes, Karol Conká tweetou: “Meu bem… Já estamos em Agosto. Siga em paz!”. O comentário da cantora ganhou reforço com as falas de Lumena, que questionou o cancelamento nas redes sociais após Lucas Santos, filho de Walkyria Santos, ser encontrado morto depois de receber ataques na web por um vídeo com um amigo.

“A gente já tá em agosto e ver um participante reviver cenas que adoecem e contribuem com a propagação de mais ódio é um soco no estômago. Eu e Karol, a gente já pagou por todos os nossos erros. Eu sou a participante com menos seguidores da edição e tenho consciência que isso foi reflexo da minha participação e ok. Mas, acordar vendo notícia de um menino vítima de linchamento na internet e ver BBB levantando pauta de cancelamento dar vontade de desistir. O que falta agora? Quer a gente na fogueira?”, questionou Lumena já nesta quarta-feira (4).

Após a publicação, Camilla respondeu: “Concordo também Lu, e tem participante que aqui fora continua curtindo comentários que estão incitando ódio em outros participantes. É bom pontuar isso!”.

“O post sou EU CRITICANDO a minha ENERGIA! Falando de mim mesma. Não culpe e não jogue a responsabilidade das suas atitudes sobre mim. O que realmente me interessa é mandar mensagem para participante que está tendo fala distorcida na internet e ajudando como posso. No mais beijinhos!”.