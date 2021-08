Fiuk cria climão durante as gravações do ‘Lady Night’, de Tatá Werneck

Apresentado por Tatá Werneck, o talk show “Lady Night” estará de volta ao canal pago Multishow (Globosat) a partir de outubro, para sua 6ª temporada.

Com 15 episódios, a nova temporada continua com as entrevistas divertidas de Tatá. Entre os convidados da nova fase do talk show está o casal Zé Felipe e Virgínia Fonseca, que contaram com muito bom humor sobre a vida do casal dentro e fora das redes sociais.

Quem também marcou presença no estúdio do “Lady Night” (Multishow) foi o cantor e ex-bbb Fiuk, que parece ter criado um climão nos bastidores do programa. Pelo Twitter, um dos participantes da plateia postou um comentário dizendo que viu o filho de Fábio Jr. gerando o maior climão enquanto era entrevistado por Tatá.

Na rede social, ele posta “Spoiler = Eu participei da plateia do Lady Night com Fiuk e foi horrível. Ele tem o poder de tornar tudo chato e quase fez a Tata cancelar o programa, pq não estava gostando das piadas sobre ele”, comentou o internauta pelo Twitter, reagindo a uma postagem sobre a participação de Juliette no talk show.

LEIA MAIS:

Na gravação, que aconteceu no final do mês de julho, o ator e cantor teria reclamado das piadas feitas, de praxe, por Tatá Werneck. “Puxa, Tata! Pensei que ia ser divertido aqui, mas não gosto que fique falando sobre isso”, replicou o internauta dizendo o que Fiuk falava enquanto ouvia as tiradas da apresentadora.

Uma das piadas seria de que Fiuk era “uma chaminé com pernas”, fazendo alusão à polêmica de que o cantor fumava muito dentro da casa do BBB e que acabou se tornando um meme. Segundo Fábia, Tatá teria tentado amenizar o clima indigesto, pedindo para que ele levasse a vida com leveza.

O internauta que relatou o ocorrido na gravação disse que foi bem constrangedor. “Participei só pra não desfalcar. Mas foi horrível gente, a Tata sofreu”, conta.

Além de Zé Filipe e Fiuk, a 6ª temporada do “Lady Night” conta com a presença de nomes como o de Rodrigo Lombardi, Andressa Urach, Claudia Abreu, Jojo Todynho, Juliette Freire, Lilia Cabral, Marcos Mion e Paola Carosella.