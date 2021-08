[VÍDEO] Ana Maria Braga dá em cima de Thiago Oliveira

Sempre inusitada, Ana Maria Braga aproveitou o “Mais Você” (Globo) desta segunda-feira (09) para dar em cima de Thiago Oliveira, responsável por falar sobre os eventos esportivos durante o matinal.

“Antes de ir embora, você é um cara muito bonito, simpático, adoro te receber aqui no programa, me considero sua amiga e quero muito receber mais vezes aqui, e se eu tivesse uns aninhos a menos eu te pediria em casamento. Um gato!”, disse Ana ao encerrar o quadro com Thiago.

A indireta, com tom de brincadeira, deixou o repórter e apresentador com vergonha, mas não atrapalhou o andamento do “Mais Você”, que seguiu com o quadro “Feed da Ana”.

“Olha isso! Aninha, muito obrigado. Um prazer estar aqui sempre, qualquer coisa grite que o Esporte estará aqui”, disse Thiago, que namora a produtora Bruna Maluti.

Ana Maria, eu te amo, sério! 😂🤣 Pedido de casamento ao vivo? 😜 #MaisVocê pic.twitter.com/U4JQZc84hN — Mais Você (@MaisVoce) August 9, 2021

Nas redes sociais, os fãs shipparam o “novo casal” da TV Globo. Uma seguidora do Twitter escreveu: “Até eu q sou mais boba queria morar com esse gato ,né @ANAMARIABRAGA”. Em seguida, surgiu: “Ana Maria como sempre coberta de razão”.. Já outra fã disse: “Casar ñ pq sou anticasamento…” Mas teve quem se posicionou conta e alertou Ana Maria Bragra. “Ele tem idade para ser filho da Ana Maria Braga”, comentou a fã.

LEIA MAIS:

Porém, nem tudo são flores entre os apresentadores. Os elogios de Ana Maria para Thiago Oliveira acontecem após a apresentadora do “Mais Você” dar a entender que queria voltar de férias com a cor de Thiago, que é negro. “Apesar de ser inverno, lá chove. Não deu para pegar o seu bronzeado, uma cor linda. Queria voltar assim”, disse Ana ao retornar ao “Mais Você”, na última sexta-feira (06).

Nas redes sociais, os telespectadores se incomodaram com o comentário de Ana. Principalmente por ele reduzir a identidade e raça de Thiago Oliveira a um bronzeado, que se resulta após ficar exposto ao Sol. “A Ana Maria Braga falando que queria ter voltado das férias com o “bronzeado” do Thiago. A noção passou longe essa hora da manhã na cabeça dela. Ridículo demais”, disse um seguidor no Twitter.