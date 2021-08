Rodrigo Simas está na final da ‘Super Dança dos Famosos’

A “Super Dança dos Famosos” (Globo) entrou na reta final e já tem seu primeiro finalista: Rodrigo Simas.

Disputando a vaga com Marcello Melo Jr. e Lucy Ramos, o ator ganhou neste domingo (08/08) dançando dois ritmos: salsa e tango.

Neste domingo, os participantes foram avaliados por Thiaguinho, Deborah Secco e Thiago Fragoso no júri artístico. Já no técnico as notas ficaram por conta de Carlinhos de Jesus e Cláudia Motta.

Rodrigo levou as maiores notas da edição, mesmo temendo o ritmo do tango. A apresentação de Rodrigo e Nathália no tango foi com a música “A Media Luz” e foi muito elogiada pelos jurados. “Lindo de ver, demorei até para dar a nota. O Rodrigo tem um domínio corporal porque ele consegue dançar e interpretar sem transparecer o nervosismo”, falou Deborah.

Mas nem tudo foi perfeito, pelo menos para Rodrigo Simas, que ficou frustrado com um erro durante a semifinal do “Super Dança dos Famosos”. Ao dançar tango, ele teve um leve desequilíbrio. Na hora do júri artístico Thiago Fragoso dar a nota, ele comentou: “A gente sabe que naquele finalzinho alguma coisa aconteceu e deu uma frustração, mas eu vou dar parabéns, porque vocês pegaram dali, levantaram a cabeça e continuaram até o fim”.

“É óbvio que é frustrante. Acontece, mas mais do que para mim, para Nathália, mas acontece, a gente está vivo aqui”, disse Rodrigo emocionado.

Mesmo com o erro, o participante se classificou para a final do quadro ao lado da professora Nathália Ramos.

Já Marcello não queria nem respirar nos ensaios para fazer bonito no palco. E foi isso que ele fez. A dupla abriu a primeira rodada da semifinal mostrando todo o gingado ao som de “Tumba y Guaguanco”.

“Marcellinho solto, né? Muito bonito, principalmente, a sintonia entre o casal, comparo isso a um feat, se não tiver não rola. Achei incrível! A salsa é uma dança quente e vocês passaram isso pra mim”, disse Thiaguinho.

Já Lucy Ramos desejou criar muita sintonia com o professor e conseguiu. O ritmo quente tomou conta do palco durante a apresentação de Lucy e Bilisco, que dançaram com a música “Salsa y Sabor”. “Jefferson conduz e você flutua. Como você é linda dançando!”, admirou Deborah. Muito animados e levando a energia da salsa para os jurados, Rodrigo e Nathália arrasaram na canção “I love salsa”.

“Vocês foram sensacionais, os melhores da salsa. Tenho que parabenizar vocês! Senti muita segurança. Adorei!”, elogiou Fragoso.

A canção “Mi Buenos Aires Querido” embalou a coreografia de Marcello e Ana, que mostraram muita concentração no tango e fizeram um belo espetáculo. “Vi o Marcello que estou acostumado a ver nas outras apresentações, você estava mais firme, mais seguro. Sua performance foi bem interpretada, a naturalidade veio”, observou Carlinhos.

Lucy e Jefferson estavam muito conectados e fizeram uma bela apresentação de tango ao som da música “Cambalache”. “Vi uma bailarina de tango dançando. Frequento muito os shows e vejo as apresentações de rua. O que vi foi uma apresentação de show. Vocês fizeram passos de perna muito bem sincronizados”, elogiou Claudia.