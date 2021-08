Lucas Lucco recebe primeira dose da vacina contra covid-19

O cantor Lucas Lucco usou as redes sociais para compartilhar com os fãs o momento em que recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19. “Um dia memorável! Hoje vim até a minha cidade natal e amada Patrocínio, em Minas Gerais, tomar a minha primeira dose de esperança!”, escreveu o cantor na sexta-feira, 6.



Luca Lucco publicou um vídeo no Instagram em que aparece de máscara, sentado em uma cadeira, aguardando para receber a vacina.

O cantor também usou a oportunidade para exaltar o trabalho dos agentes de saúde em meio à pandemia de coronavírus.



“Aproveito pra agradecer a todos os profissionais de saúde da minha cidade e também de todo o Brasil por tanto! Que Deus nos abençoe”, concluiu o cantor.