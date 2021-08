Tatá Werneck diz que emprestou dinheiro para Globo contratar Marcos Mion

A atriz e apresentadora Tatá Werneck aproveitou que Marcos Mion foi contratado pela Globo para zoar com o ex-apresentador do reality show “A Fazenda” (Record TV). Nas redes sociais, ela não perdeu tempo e fez piada. Nos Stories do Instagram, a humorista afirmou que emprestou dinheiro à emissora para fechar o negócio.

“Cara, tô superfeliz com a vinda do Mion pra Globo. Tipo assim, óbvio que o Mion já vinha, todo mundo ama ele, mas eu acho que tinha R$ 9 milhões, 800 e alguma coisa. Enfim, faltava 20 reais, sabe, pro contrato dele”, iniciou a artista.

“Aí eles falaram comigo. Eu falei ‘pô, lógico. Não vou ajudar o Mion por causa de 20 reais?’ Aí trouxeram ele. Fiquei muito feliz”, completou Tatá, com seu jeito bem humorado.

A contratação de Marcos Mion foi anunciada na sexta-feira (06). No Instagram, o perfil da TV Globo postou uma foto do apresentador e contou a novidade.

“Olha quem está chegando!!! A partir do dia 4 de setembro, Marcos Mion vai comandar uma nova versão do Caldeirão até o fim do ano. E não é só isso! Ele também vai apresentar um programa inédito no Multishow! Já tô ansiosa? Sim ou com certeza?!”, legendou a emissora.

No seu perfil, o ex-contratado da Record fez uma publicação dizendo “Vem aí”. Na legenda, ele escreveu: “Obrigado meu Deus…finalmente, finalmente!”.

Cabe ressaltar que há pouco mais de duas semanas, quando a TV dos Marinho anunciou a ida de Luciano Huck para os domingos, a assessoria não deixou claro o futuro do programa vespertino: “O Caldeirão virá com novo apresentador, cujo nome está sendo definido para comandar a atração até o fim do ano”.

Desde então, os nomes de André Marques, Fernanda Lima e Márcio Garcia estavam sendo cotados. O de Marcos Mion estava de fora em razão do seu contrato com a Netflix. No entanto, para a surpresa de todos, três meses após a assinatura do acordo com o serviço de streaming, o ex-apresentador de “A Fazenda” fechou com a Globo.