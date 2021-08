[RESUMO] Eric vira alvo de Cássio e leva um tiro, em ‘Pega Pega’

Em “Pega Pega” (Globo), Pedrinho (Marcos Caruso) e Athaíde (Reginaldo Faria) vão acabar discutindo feio. Tudo porque Pedrinho vai acusar Athaíde de ter roubado o dinheiro da venda do hotel.

Segunda-feira: 09/08

Pedrinho acusa Athaíde de ter roubado o dinheiro da venda do hotel, e os dois acabam brigando. Cássio é preso e Eric é baleado. O médico anuncia a Bebeth que Eric está fora de perigo. Júlio revela a Agnaldo que está apaixonado por Antônia. Todos se preparam para a festa surpresa de Júlio. Maria Pia acusa Luiza de ser a responsável pelo estado de Eric. Bebeth expulsa Maria Pia do quarto de Eric. Maria Pia conta a Pedrinho que Luiza está com Eric. Antônia não gosta da forma como Júlio trata Cíntia. Malagueta alerta Júlio para o perigo de seu envolvimento com Antônia. Nelito descobre que Cintia e Júlio se beijaram.

Terça-feira: 10/08

Diante de seu amor não correspondido, Maria Pia comunica a Eric que não irá mais trabalhar com ele. Agnaldo apresenta Wanderley a Sandra Helena, que fica constrangida ao perceber que ele é o rapaz com quem se envolveu no Carnaval. Dom conhece Cristóvão. Júlio e Antônia têm sua primeira noite juntos. Evandro orienta Júlio a se livrar da mala e do dinheiro escondidos no porão antes que Antônia descubra. Maria Pia liga para Malagueta e avisa que acharam a caminhonete roubada de seu pai. Douglas consegue um emprego para Luiza. Bebeth anuncia a Eric que irá procurar um psiquiatra. Sabine se enfurece ao ver Lígia chegar à sua festa com um vestido idêntico ao dela. Nelito conta para Antônia que Júlio beijou Cíntia.

Quarta-feira: 11/08

Antônia decide falar com Júlio. Tânia fica encantada com Dom. Lígia provoca Sabine na festa. Pedrinho beija Sabine e acaba sendo expulso da suíte. Júlio termina com Antônia, e Nelito a consola. Luiza comenta com Rúbia que Pedrinho pensa que ela está hospedada na casa de uma amiga da faculdade. Malagueta avisa a Maria Pia que marcou um jantar em seu nome e no de Eric. Bebeth se nega a fazer a primeira sessão de terapia ao constatar que o psicólogo é Mathias. Júlio diz a Evandro que esconderá a mala em um guarda-volumes e dará um jeito de entregar a chave para Pedrinho.

Quinta-feira: 12/08

Pedrinho paquera Rúbia. Agnaldo fica preocupado quando Júlio lhe conta que está decidido a devolver o dinheiro do roubo, e alerta Malagueta e Sandra Helena. Evandro conta a Mônica que Júlio conseguiu um emprego para ele. Júlio se espanta ao entrar na casa de Evandro e Mônica. Adriano pede a Sabine que os dois assumam seu namoro. Júlio deixa a mala com o dinheiro em um guarda-volumes. Júlio conta a Malagueta e aos comparsas que colocou a chave do guarda-volumes em uma torta de chocolate e mandou entregar aos cuidados de Pedrinho. Malagueta faz uma ligação anônima para Nelito, na tentativa de interceptar os planos de Júlio. Pedrinho e Nelito descartam a torta enviada por Júlio.

Sexta-feira: 13/08

Antônia repreende Nelito e Pedrinho por terem descartado a torta. Agnaldo conta a Malagueta que seu plano deu certo. Júlio assiste à entrevista de Siqueira, que revela que Antônia recebeu uma ameaça. Malagueta conta a Eric que Luiza tem dormido todas as noites em um quarto de funcionários do hotel. Eric procura Luiza e afirma a ela que seu lugar é a seu lado. Malagueta avisa a Júlio que devolver dinheiro é mais difícil que roubar. Douglas avisa a Eric que Bebeth não está bem. Bebeth concorda em se tratar com Mathias. Júlio briga com Sandra Helena. Eric decide falar com Pedrinho sobre Luiza. Luiza avisa a Maria Pia que está morando com Eric.

Sábado: 14/08

Eric avisa a Pedrinho que Luiza está morando com ele, e os dois discutem. Maria Pia afirma a Luiza que está atrapalhando a vida de Eric. Pedrinho acusa Eric de ser o responsável pela morte de Mirella. Nelito diz a Júlio que não quer vê-lo envolvido com Antônia. Luiza comenta com Douglas que Eric não sabe que ela trabalha em uma boate. Pedrinho diz a Luiza que Eric assassinou a mulher. Cristóvão descobre que Dom é dono do hotel. Luiza questiona Eric sobre a morte de Mirella.