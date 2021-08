[RESUMO] Beijo roubado e fuga de casamento forçado aquecem a estreia de ‘Nos Tempos do Imperador’

“Nos Tempos do Imperador” (Globo) estreia nesta segunda-feira (09). Na primeira semana da trama, a primeira inédita desde o início da pandemia, Jorge/Samuel (Michel Gomes) e Pilar (Gabriela Medvedovski) se conhecem e se beijam pela primeira vez. Com o novo amor, mas prometida para casar com Tonico (Alexandre Nero), Pilar largará o noivo plantado à beira do altar e fugirá para o Rio de Janeiro. E Dom Pedro (Selton Mello) se encanta por Luísa (Mariana Ximenes).

Foto: Divulgação/TV Globo

Confira o que vai rolar na primeira semana da novela de Alessandro Marson e Thereza Falcão, com direção artística de Vinícius Coimbra.

Segunda-feira: 09/08

Dom Pedro e Thereza viajam com cientistas. Luísa enterra seu pai e reclama da presença dos coronéis Ambrósio e Eudoro. Tonico conversa com Nélio sobre sua futura esposa. Luísa destrata Ambrósio e Eudoro. Jorge, Nain e alguns Malês armam para invadir a fazenda de Ambrósio. Solano, filho do presidente do Paraguai, surpreende Pedro e pede para se casar com Isabel. Salustiano tenta defender Ambrósio de Jorge, e acerta o coronel com um tiro. Tonico encontra o pai morto e o jagunço culpa Jorge. Durante sua fuga, Jorge é atingindo por um tiro. Pilar foge de casa. Luísa afirma a Eugênio que não venderá a fazenda. Tonico sai à procura do suposto assassino de seu pai. Pilar encontra Jorge ferido. Leopoldina se esconde de Lurdes na taberna. Germana encontra a princesa, que se desespera e grita por socorro. Pedro avisa a Thereza que colocará uma preceptora para preparar Isabel. Pilar salva a vida de Jorge e se encanta por ele. Tonico encontra um rastro e solta seus cães. Pilar e Jorge são encontrados por um jagunço.

Terça-feira: 10/08

Luísa impede seu jagunço de atirar em Pilar e Jorge. Tonico encontra Nain e o questiona sobre o paradeiro de Jorge. Quinzinho e Clemência salvam Leopoldina de Germana. Eugênio alerta Luísa do ataque à fazenda de Ambrósio. Eudoro diz a Tonico que Jorge está escondido na fazenda de Luísa. Pilar consegue pegar a balsa para Salvador. Jorge sonha com Pilar. Luísa recebe a carta do imperador. Thereza reclama de seu casamento com Celestina. Tonico aparece na fazenda de Luísa. Jorge conta o que aconteceu para Condessa, que decide mantê-lo em sua casa. Tonico chora junto ao corpo de Ambrósio. Eudoro pressiona Dolores para saber o paradeiro da irmã. Pilar consegue fazer o exame na faculdade de medicina. Jorge descobre o paradeiro de Mariana. Pedro decide voltar para o Rio de Janeiro, e Thereza se preocupa. Tonico lança sua candidatura durante o velório de Ambrósio. Eudoro invade a faculdade de medicina e Pilar se desespera.

Selton Melo interpreta Dom Pedro II (Foto: Divulgação/TV Globo)

Quarta-feira: 11/08

Eudoro tira Pilar da faculdade. Tonico reclama de não ter recebido apoio dos coronéis. Thereza contraria Pedro e guarda um artefato que encontrou durante a viagem. Luísa alforria todas as crianças nascidas em sua fazenda. Eugênio questiona Jorge sobre a invasão à fazenda de Ambrósio. Eudoro tenta obrigar Pilar a ficar noiva, mas ela enfrenta Tonico. Luísa convida Jorge para ir com ela ao Rio de Janeiro. Licurgo e Germana pegam o dinheiro de Quinzinho. Eugênio repreende Luísa por alforriar e mudar o nome de Jorge. Pedro e Thereza chegam ao palácio. Pilar procura por notícias de Jorge. Samuel confunde uma moça com Pilar e acaba sendo detido por um policial. Luísa e Pedro se encontram e se encantam uma pelo outro.

Quinta-feira: 12/08

Thereza e Eugênio não reparam na troca de olhares entre Pedro e Luísa. Eudoro desconfia do comportamento de Pilar. Olu impede Samuel de ser preso por Borges. Licurgo e Germana se disfarçam para enganar Quinzinho e Clemência. Pilar arma com Cosme sua fuga. Pedro escreve elogios sobre a condessa em seu diário. Eudoro impede Pilar de fugir da fazenda. Olu apresenta Samuel para sua filha Zayla. Thereza fala com Celestina sobre a Condessa de Barral. Pedro se insinua para Luísa. Naiza ajuda Pilar a se arrumar para o casamento. Eudoro tenta convencer Floriano a apoiar a candidatura de Tonico. Samuel descobre uma pista sobre Mariana. Pilar obriga Naiza a tomar seu lugar no casamento e foge da fazenda.

Sexta-feira: 13/08

Tonico expulsa todos os convidados do casamento. Cândida e Olu convidam Samuel para morar com eles. Luísa conhece Isabel e Leopoldina, e Pedro se encanta ainda mais pela Condessa. Tonico exige se casar com Dolores para acertar a desfeita de Pilar, e Eudoro fica perturbado. Samuel consegue um trabalho na cidade. Tonico garante a Nélio que será eleito como deputado. Eudoro manda queimar tudo que era de Pilar, e Dolores se desespera. Thereza não gosta das novas regras impostas por Luísa. Licurgo e Germana pensam em como impedir Quinzinho de acabar com sua taberna. Luísa conversa com Eugênio sobre seus planos para a família real. Pilar chega à casa de Luísa e encontra Samuel.

Sábado: 14/08

Pilar e Samuel conversam. Tonico comenta com Eudoro que surpreenderá os coronéis. Pedro e Thereza pensam nos filhos que perderam. Quinzinho procura o dinheiro do empréstimo que Licurgo e Germana enterraram na taberna. Luísa contrata Pilar para cuidar de seu filho, e Samuel fica radiante. Pedro descobre que Thereza trouxe artefatos da viagem que fizeram. Baltazar esconde um homem escravizado que fugiu. Tonico finge vingar a morte de seu pai para os coronéis, mas Floriano desconfia. Pilar questiona Samuel sobre Jorge. Luísa admira Pedro. Floriano surpreende Tonico e anuncia que sua candidatura será apoiada pelos coronéis. Pedro tenta seduzir Luísa. Com a ajuda de Guebo, Samuel surpreende Pilar e os dois se beijam.