Filho diz que Tarcísio Meira e Glória Menezes, internados com covid, ‘estão bem’

O ator Tarcísio Filho falou sobre o estado de saúde de seus pais os atores Tarcísio Meira, 85, e Glória Menezes, 86, que estão internados com covid-19 no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Neste domingo, 8, ressaltou que “dentro do possível, eles estão bem”.



“O pai está estabilizado. Eu fiquei feliz porque ele está respondendo bem aos procedimentos todos. Foi a notícia que eu tive. E a mãe está bem, mesmo, ela está no quarto. Está com uma ‘tossinha’. Vai fazer os exames agora para saber se vai diminuir um pouco a infecção. Já tinha diminuído ontem. Eles estão bem”, afirmou Tarcísio Filho à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.



No sábado, 7, foi divulgada a internação de Tarcísio Meira, que está intubado, e Glória Menezes, com sintomas leves de covid-19.

Por meio de sua assessoria, o hospital Albert Einstein confirmou apenas a internação, mas ainda não divulgou um boletim médico ou mais detalhes.



Mocita Fagundes, casada com Tarcísio Filho e nora do casal, chegou a fazer uma postagem sobre a saúde dos sogros no sábado. Posteriormente, ela deletou a postagem e restringiu o acesso ao seu perfil no Instagram.



“Estavam isolados e, num descuido, foram contaminados. Essa doença é traiçoeira. Mas estamos muito fortalecidos. Cheios de amor e muita esperança em tê-los em casa daqui a pouquinho. Por enquanto peço que se unam a nós nessa corrente de orações e energias positivas. Não vou ficar me alongando e nem dando boletins médicos. Vou ficar quietinha ao lado do Tarcísio Filho que, graças a Deus, testou negativo para covid-19”, havia escrito Mocita.



Os atores internados já tinham recebido a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus no último mês de março. Cabe ressaltar que a infecção em pessoas que já foram imunizadas não indica ineficácia de vacinas, que, no caso da covid-19, têm como principal objetivo evitar os casos mais graves ou óbitos e que vêm sendo fundamentais para o movimento atual de redução do número de mortes pela doença no Brasil e no mundo.



Com contrato fixo na Globo desde 1967, quando estiveram na novela Sangue e Areia, Tarcísio Meira e Glória Menezes não tiveram seu contrato renovado em setembro de 2020.



Considerado um dos casais mais longevos da dramaturgia nacional, os dois contracenaram na primeira novela diária da história da televisão brasileira, 2-5499 Ocupado, da TV Excelsior, em 1963.