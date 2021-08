SBT se prepara para transmitir Champions e Libertadores da América

As transmissões dos jogos de futebol foram, até o momento, o maior trunfo na programação do SBT deste ano.

A aposta deu tão certo que a emissora de Silvio Santos está preparada para lançar uma maratona de jogos internacionais, chamada de “Super Agosto”. Mas, como o dia de exibição dos jogos não é fixo, a grade de programação do canal deve sofrer algumas mudanças para alocar os jogos.

O “Super Agosto” começa com um importante jogo entre São Paulo x Palmeiras, pela Libertadores da América. As duas partidas vão acontecer nos dias 10 e 17 (terça-feira) com transmissão exclusiva do SBT.

Para esse jogo, a expectativa da emissora paulista é bater a Globo com a audiência em São Paulo já que se trata de um dos principais clássicos do esporte paulista. Contudo os executivos do SBT já sabem que a missão será muito difícil já que a Globo deve se programar para esticar a novela “Império” o máximo possível.

REUTERS/Eric Gaillard

Outro importante campeonato que entra na programação esportiva será a Supercopa da Uefa, que começa na próxima quarta-feira (11), quando o SBT transmite o jogo entre Chelsea x Villareal. Além disso, o duelo entre Ingleses e espanhóis foi uma cortesia da empresa responsável pela negociação do SBT pelo campeonato europeu na TV aberta.

Contratos renovados

O comentarista Mauro Beting renovou seu contrato com o SBT por mais dois anos. Além da renovação de Beting, que também faz parte da TNT Sports, a emissora de Silvio Santos também acertou recentemente a extensão de contrato do narrador Luiz Alano, que chegou no ano passado na emissora paulista e narrou os jogos da Argentina na Copa América no Brasil.