Rose Miriam Di Matteo faz homenagem a Gugu com série de fotos raras

No domingo, 8, Gugu Liberato foi homenageado pela ex-companheira Rose Miriam Di Matteo. Ela publicou uma série de fotos no Instagram em que o apresentador aparece ao lado dos filhos.



“Olhem só que papai feliz ao lado dos filhos”, escreveu na legenda em que Gugu está de mãos dadas com João Augusto e as gêmeas Marina e Sofia, ainda pequeninos.



Augusto Liberato morreu em novembro de 2019, após um trágico acidente doméstico na casa dele, em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos.



Ao longo deste Dia dos Pais, Rose Miriam postou diversas fotos raras de momentos do apresentador com os filhos. Em duas delas, João, Marina e Sofia ainda estão adolescentes, ao lado do pai.

“Que saudade! Quanta falta esse papai lindo faz nas nossas vidas! Mas o guardamos dentro dos nossos corações. E guardamos também em nossas mentes todos os seus ensinamentos! Não sou filha, mas estive presente em todos os momentos e pude observar com tranquilidade as palavras que ele dizia às crianças com tanta satisfação, alegria e seriedade ao mesmo tempo. E acabei absorvendo também todas as coisas boas que ele passou para os nossos filhos! Feliz dia dos pais, não somente ao Gugu esteja onde estiver, mas também a todos os pais aqui na terra”, escreveu a ex-companheira do apresentador.



Em outra imagem, mais recente, Gugu está no estúdio do Power Couple Brasil, programa exibido pela Record TV.