GNT terá nova programação a partir desta semana

O GNT, canal da Globosat, tem novidades a partir desta semana para a faixa nobre. Na terça-feira (10), às 22h, os fãs do chef Claude Troisgros e Batista podem acompanhar o primeiro episódio de “Que Marravilha! Delivery”, que nesta edição terá receitas inspiradas nos pratos mais pedidos nos aplicativos de comida. Além de cozinhar, o chef Claude levará o prato pessoalmente, de moto.

No mesmo dia (10), às 22h30, o “Que História É Essa, Porchat?” continua mostrando boas, divertidas e inusitadas histórias de convidados famosos e anônimos. Ao longo desse semestre, e até 14 de dezembro, o apresentador Fábio Porchat recebe nomes como Sabrina Sato, Gregório Duvivier, Lexa, Paola Carosella e Thiaguinho.

Já na sexta-feira (13), às 21h30, os telespectadores do GNT poderão assistir a nova temporada do “Decore-se”. Neste ano, a arquiteta Stephanie Ribeiro vai até a casa da família colocar a mão na massa e ajudar a reformar um cômodo da residência.

São 11 episódios e, a cada dia, duas famílias trabalham para repaginar seu cantinho, cada uma com suas histórias, gostos e estilos, mas sempre seguindo o passo a passo e as dicas da apresentadora.

No mesmo dia (13), Luana Genót retorna para as telas do “GNT” como apresentadora do Sexta Black, às 20h, que estreia nova temporada no YouTube do canal. Serão 10 episódios, onde Luana recebe especialistas e convidados como Emílio Dantas, Luana Xavier, Ana Hikari, Érica Malunguinho e Katu Mirim para debater temas como família, gênero e sexualidade, e evidenciar ao público problemáticas experienciadas por esses grupos.

LEIA MAIS:

Já a partir de segunda-feira (16), às 22h, Rodrigo Hilbert volta a cozinhar na tela do “GNT”. Desta vez, ele irá cozinhar receitas dos 19 países da América Latina no “Tempero de Família: Soy Loco por Ti, América”. Serão 18 episódios, com inéditos sempre às segundas e quartas, onde Rodrigo celebrará os sabores cultivados no México, Nicarágua, Cuba, Colômbia, Argentina, Bolívia, Peru, Brasil, dentre outros.

Já na quarta-feira (18), às 23h30, o GNT estreia a primeira temporada de “O Enigma da Energia Escura”, comandado por Emicida. Na série, o rapper abre espaço para refletirmos, através da ótica negra, sobre fatos históricos e assuntos atuais que atravessam todos nós que vivemos no Brasil.

Já na segunda-feira (30), às 24h, vai ao ar o documentário “Tecnologias da Esperança”, que fala sobre as relações no trabalho. Com produção do GNT, locução de Fábio Porchat e Dani Calabresa, e baseado em estudo disponível na Plataforma Gente, o programa aponta os melhores caminhos para a construção de relações mais humanas, igualitárias e equilibradas em uma sociedade capitalista.