Ex-BBB Juliette passa perrengue em sua mansão no Rio de Janeiro

A ex-BBB 21 Juliette Freire foi vítima de um perrengue chique em sua nova casa, no Rio de Janeiro. Logo no primeiro dia na mansão, a campeã do “Big Brother Brasil” (Globo) inundou tudo ao ligar, pela primeira vez, a banheira de hidromassagem.

O momento foi compartilhado nas redes sociais da cantora, que teve que pegar o rodo e limpar todo o espaço. Quem estava por lá e ajudou Juliette foi a ex-sister Rafa Kalimann, que participou do BBB 20.

Filmando tudo e caindo na risada, Rafa disse: “Olha o que a Juliette fez quando estava ligando a hidromassagem. Olha isso, meu Deus”.

No vídeo, Juliette aparece empurrando a água para fora da mansão. “Nossa primeira experiência: a gente ligou a hidro e inundou tudo”, disse a ex-BBB 21, sem perder o humor.

Mas Juliette não mostrou apenas o perrengue chique na nova moradia. Logo pela manhã de domingo (08), a ex-BBB anunciou que saiu da casa de Anita, onde ficou desde que ganhou o “Big Brother Brasil” para o seu novo cantinho. “Eu tô aqui na casa nova, o primeiro domingo aqui. Nós alugamos uma casa no Rio. Eu tenho outras prioridades agora, eu não quis comprar. A gente pegou uma casa mobiliada, vamos fazer alguns ajustes, para ficar com a minha carinha”, disse ela toda empolgada com a nova conquista.

LEIA MAIS:

Localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a mansão de Juliette custa em torno de R$ 30 mil por mês, sendo R$ 25 mil de aluguel, R$ 2,2 mil de condomínio e R$ 2,5 mil de IPTU anual. “A gente pegou uma casa mobiliada. Eu tô muito feliz, muito grata. Eu nunca imaginei, a casa é muito bonitinha”, contou Juliette aos seguidores.

O imóvel conta com piscina, área gourmet externa e seis quartos, sendo que cinco deles são suítes.