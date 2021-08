Silvio Santos xinga Tiago Abravanel de ‘burro’ e não vê semelhanças entre Maiara e Maraísa

Silvio Santos voltou ao ar com programas inéditos e, ao que parece, ainda mais fora da casinha. Neste domingo (08), o apresentador mais amado do Brasil entrou no estúdio do “Programa Silvio Santos” (SBT) vestindo um pijama da marca de Tiago Abravanel, a Tijama.

Tudo andava bem com a propaganda para o neto, mas Silvio Santos não aguentou e soltou uma crítica apimentada. “Essa roupa aqui, nos Estados Unidos e na Europa, as pessoas usam na rua, vão ao mercado. Aqui no Brasil não pode. E o meu neto foi burro, resolveu chamar isso aqui de pijama, Tijama. Você pode até ser fardado, mas se disse que é um pijama, ninguém usa mais”, disse o dono do SBT.

“Falei para ele: ‘O que é Tijama?’. Se estivesse em outro país, iria em qualquer lugar. Sei que essa roupa aqui, na Inglaterra, nos Estados Unidos e em qualquer país da Europa, se usa normalmente. Aqui, o bobalhão do meu neto falou ‘Tijama’”, apontou o apresentador.

As críticas não ficaram apenas para Thiago Abravanel, Silvio Santos também deixou claro o que faria sua filha Patrícia Abravanel deixar o SBT e seguir para a Globo. Segundo ele, Patrícia trocaria de emissora se ela fosse receber R$ 400 mil. “Eu não quero ir para a Globo, eu quero o SBT, eu amo o SBT. Eu nem assisto a Globo! O que eu vou fazer na Globo? Eu só assisto o SBT”, rebateu Patrícia.

Em outro momento do “Programa Silvio Santos”, o comunicador se atrapalhou ao apresentar Maiara e Maraisa no quadro Jogo das Três Pistas. “Me parece que tem um pouco mais de idade a Maiara”, analisou o Silvio que não percebeu que elas são gêmeas. Em seguida, Maiara avisa: “Ai meu Deus, Silvio! Nós somos gêmeas”.

Depois, Silvio se aproximou de Maraisa e ficou de olho no figurino usado pela cantora. “Ela falou que queria um sugar daddy”, brincou Maiara. “Tem um ditado que diz ‘Deus deixa a vontade, mas tira a possibilidade’”, destacou o apresentador.

Maiara afirmou que a irmã é solteira por ser exigente e Silvio disse que a sertaneja está certa. “Faz muito bem, vai querer um porcaria? Um trapo qualquer? Agora veja a sorte que eu tenho: rico, famoso, dono de televisão. Não precisa de mais nada. Mas Deus dá a vontade e tira a possibilidade”, brincou Silvio, causando risos.