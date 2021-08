Ator Caio Junqueira vence processo contra a Record TV

O ator Caio Junqueira venceu o processo trabalhista que tinha contra a Record TV. O ator, que morreu aos 42 anos, após ter sofrido um acidente de carro no Aterro do Flamengo, Zona Sul do Rio de Janeiro, processava a emissora desde 2017

No processo trabalhista, Caio Junqueira, que trabalhou na Record TV de 2008 a 2016, pedia o reconhecimento de vínculo empregatício,além do pagamento de todos os direitos que não haviam sido pagos pela emissora, principalmente porque havia sido contratado como pessoa jurídica em 2008.

Caio Junqueira alegou que cumpria horário e obrigações com a empresa, além de ter um acordo de exclusividade.

Na Record TV, o ator participou de grandes trabalhos como a série “A Lei e o Crime” (2009), “Ribeirão do Tempo” (2010), “José do Egito” (2013), “Milagres de Jesus” (2014) e “Conselho Tutelar” (2015).

LEIA MAIS:

A Record TV venceu o processo em primeira instância no fim de 2019, mas a defesa recorreu. A 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1) concluiu que havia, sim, um vínculo trabalhista. O valor do processo é de R$ 60 mil, mas a emissora ainda pode recorrer.

Antes de ir para a Record TV, o ator Caio Junqueira participou de diversos trabalhos na TV e no cinema, somando mais de 20 produções na TV e 25 no cinema, sendo 10 curtas e 15 longas. Mas ele ficou famoso ao participar do filme “Tropa de Elite”.

A trajetória de sucesso foi interrompida em 2019, aos 42 anos, após perder o controle do carro e bater violentamente em uma árvore. Na época, Caio foi internado no hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro, e passou por diversas cirurgias, mas não resistiu.