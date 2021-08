Berinjela e empadinha crua eliminam Tiago da 8ª temporada do ‘MasterChef Brasil’

Tiago deixou a 8ª edição do “MasterChef Brasil”, exibido pela Band nesta terça-feira (10). No sexto episódio do reality show, o cozinheiro amador não conseguiu fazer um prato perfeito com berinjela e entregou duas empadinhas cruas para os jurados na prova de eliminação.

Ao lado de Tiago, os competidores Sérgio e Amanda também estavam na berlinda e dependeram da decisão dos demais cozinheiros do “MasterChef Brasil” para sair da zona de risco. Mas como apenas um pode escapar, eles escolheram salvar a carioca Amanda, que estava pela quarta vez na prova de eliminação. Já Sérgio só foi para o mezanino com a eliminação de Tiago.

Resumo do 6º episódio

No episódio desta terça-feira (10), os competidores foram desafiados a trabalhar com um ingrediente bastante comum na culinária brasileira, a berinjela, que estava dentro das caixas misteriosas colocadas nas bancadas. Mas, antes de começar a prova da berinjela, os cozinheiros amadores foram surpreendidos com três caixas misteriosas douradas, que foram distribuídas por Isabella, vencedora da última prova de eliminação, que escolheu Eduardo, Heitor e Pedro, que receberam uma caixa cheia de ingredientes e fugiram do mercado.

Para inspirar os cozinheiros amadores, o ex-participante da 1ª temporada do reality, Mohamad Hindi, retornou para cozinha e colocou a mão na massa, além de relembrar a sua trajetória em 2014.

Voltando para a prova, os competidores tiveram que criar pratos saborosos e que surpreendessem o paladar dos jurados. Nesta etapa, Ana Paula levou a melhor e ficou muito feliz, já que não gosta de berinjela. “Essa deve ser a segunda vez que faço berinjela na cozinha”, disse a competidora ao apresentar o seu prato aos jurados do “MasterChef Brasil”

Porém, a felicidade de Ana Paula durou pouco, já que ela teve que dividir os demais cozinheiros amadores, que não tiveram destaque no desafio anterior, entre fortes, médios e fracos. A dinâmica causou um climão e levou os classificados como mais fortes direto para a prova de eliminação. Já os demais competidores (Pedro, Heitor, Renato, Juliana, Cristina, Helena, Márcio e Raquel) subiram ao mezanino.

Com isso, Daphne, Eduardo, Luiz e Tiago se uniram a Kelyn, Sérgio e Amanda, que foram os destaques negativos do primeiro desafio e tiveram que cozinhar empadas com dois recheios diferentes e uma salsa picante. Na prova de fogo, Eduardo levou a melhor. Já Tiago, Sérgio e Amanda foram os piores cozinheiros da noite e sofreram a pressão da eliminação.