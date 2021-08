Documentário sobre Silvio Santos aumenta a audiência do SBT

O SBT está celebrando 40 anos no ar e no último domingo (08) o canal exibiu um documentário sobre a vida de Silvio Santos, apresentador e dono da emissora, a partir da visão de familiares, amigos e colegas de trabalho.

Exibido dentro do “Programa Silvio Santos” (SBT) e apresentado pela jornalista Marília Gabriela, o especial foi bem recebido pelo público e aumentou a audiência do SBT que alcançou média de 8,o8 pontos de audiência e 14,98 de participação, ficando na vice-liderança, das 21h47 às 0h05.

Lançado seis anos após sua finalização, o documentário exibiu alguns depoimentos da esposa Íris Abravanel e das filhas, Cíntia, Silvia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata, além de imagens do comunicador, que foram exibidas para pessoas que moram no exterior que responderam se conhecem ou não Silvio Santos.

Lourival Ribeiro/SBT

Autorizado por Silvio Santos, o documentário especial foi uma produção parcial, mas, também, é um tesouro da televisão brasileira, já que traz importantes depoimentos de colegas e imagens de acervos nunca vistos por parte do público.

Um dos momentos mais marcantes do documentário foi a história entre Silvio Santos e Manoel da Nóbrega, pai de Carlos Alberto da Nóbrega, que foram grandes amigos dentro e fora do SBT.

Reprodução

Além da família, outros famosos participaram do documentário, como o ex-jogador de futebol Pelé, o rei Roberto Carlos e os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Fernando Henrique Cardoso, que também falam de suas relações com Silvio Santos,

O documentário tem aproximadamente duas horas de duração e está disponível na íntegra no canal do SBT no YouTube.