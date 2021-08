[RESUMO] Em ‘Império’, José Alfredo escapa da cova e corre para a amante

Nos próximos capítulos de “Império” (Globo), José Alfredo (Alexandre Nero) consegue sair do cemitério e irá comemorar que seu plano de forjar a própria morte, para fugir da polícia, deu certo. Para celebrar o feito, o Comendador irá ligar para sua amante Maria Ísis (Marina Ruy Barbosa) e a deixará assustada. Já Cora (Marjorie Estiano) não está nada bem com a morte de José Alfredo e para lamentar a morte de seu amor platônico, ela irá dormir no cemitério. Confira abaixo o resumo dos capítulos desta semana.

Segunda-feira: 16/08

Cora pensa em abrir o caixão de José Alfredo. José Alfredo se lembra dos pedidos que fez a Josué. Cora dorme no cemitério. Salvador ouve Orville vender seus quadros e decide fugir. Maurílio consegue um advogado para Danielle. Orville procura Salvador. Maria Marta decide casar Amanda e José Pedro. Maria Marta liga para Ísis. Magnólia afirma que não ajudará a filha. Helena consola Maria Marta. Elivaldo pede para Cristina abandonar a família de José Alfredo. Maria Marta chora pensando em José Alfredo. Enrico leva um fora de Maria Clara. Beatriz não aceita que Enrico seja o culpado pela sabotagem ao restaurante. Cláudio liga para Leonardo. Vicente se preocupa com Maria Ísis. Josué atropela Salvador a caminho do cemitério.

Terça-feira: 17/08

Maria Marta sonha com José Alfredo. Danielle comemora o fim de seu casamento. Orville não consegue encontrar Salvador. Maria Ísis passa mal durante o trabalho. José Alfredo desmaia dentro do caixão. Helena acompanha Salvador no hospital. Josué consegue abrir o caixão de José Alfredo. Cora ouve o grito do Comendador e avisa à administração do cemitério. Helena comunica a Orville que Salvador está em um hospital. Cristina se encontra com José Alfredo. Cristina avisa a Maria Marta e seus filhos que José Alfredo passou a sua parte na empresa para ela.

Quarta-feira: 18/08

Cora guarda o anel de José Alfredo. José Alfredo viaja para uma cidade do interior. Orville encontra Salvador. Merival avisa que Maria Marta e seus filhos devem obedecer às determinações do Comendador para não se prejudicarem na partilha da joalheria Império. Maurílio pede Maria Marta em casamento. José Pedro constata que as contas da joalheria Império estão zeradas e faz uma reunião com seus irmãos. Amanda leva Du ao médico. José Alfredo chega a sua nova cidade e compra um lote em um garimpo. Maurílio conta para Téo sobre a crise financeira da joalheria Império. José Alfredo começa a trabalhar no garimpo.

Cora (Marjorie Estiano) dorme no cemitério após enterro de José Alfredo (Alexandre Nero) Foto: Raphael Dias/Globo

Quinta-feira: 19/08

Maria Marta marca o casamento de João Lucas. Cora desmente a história que contou para Téo. Salvador volta para casa. Robertão consola Maria Ísis. José Alfredo vende diamantes para Dionísio. Maurílio e Danielle se beijam. Maria Marta pergunta pela fortuna de José Alfredo a Merival. Amanda convida Leonardo para o casamento de João Lucas. Maria Clara sente ciúmes de Cristina. Du conta para João Lucas que está esperando gêmeos. Josué informa José Alfredo sobre o casamento de seu filho. Manoel e Josué contam para Antoninho sobre a falsa morte do Comendador. Cristina, Marta e os filhos fazem uma proposta a Maurílio para não perderem a joalheria Império. José Alfredo comemora o sucesso de seus planos. José Alfredo decide voltar para o Rio de Janeiro.

Sexta-feira: 20/08

Beatriz sente falta de Enrico. Cláudio liga para Leonardo. Du é levada para a maternidade e João Lucas tenta acalmá-la. Josué avisa a Antoninho e Manoel que José Alfredo está voltando. Cora tenta disfarçar quando seus sobrinhos perguntam por Jairo. Orville sugere que Salvador pinte quadros para Helena. O médico avisa a Maria Marta e João Lucas que Du e os bebês correm risco de morte. Bruna se revolta com Danielle por se aproximar de Maurílio. Amanda passa a noite de Natal sozinha. Enrico liga para Maria Clara. Elivaldo e Tuane ficam juntos. Robertão é assediado por fãs. Josué avisa a Cristina sobre a volta de José Alfredo. Maria Marta tenta acalmar João Lucas. Du pede que seus bebês sejam salvos. Josué reencontra José Alfredo.

Sábado: 21/08

Josué conta para José Alfredo tudo o que aconteceu em sua ausência. João Lucas se emociona ao falar com Maria Marta sobre os filhos. Batista vê José Alfredo em frente ao prédio de Maria Ísis. Nascem os gêmeos de João Lucas e Du. Cristina encontra José Alfredo. Leonardo vê Enrico na rua. Helena pede para Téo noticiar o nascimento dos filhos de João Lucas. Xana sente ciúmes de Naná. Orville pensa em contar para Helena a verdade sobre Salvador. Otoniel pede para Pietro informações sobre seu irmão. Maria Clara fica intrigada quando Cristina fala sobre José Alfredo. José Alfredo liga para Maria Ísis.