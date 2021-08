Zeca Pagodinho está internado com covid-19

O cantor Zeca Pagodinho, 62 anos, foi diagnosticado com covid-19 e está internado, desde sábado (14), no Rio de Janeiro. O cantor está na Casa de Saúde São José, em Humaitá, e está com sintomas leves, segundo o hospital.

Em nota, o hospital carioca informou que o artista tem bom estado geral e não precisa de suporte de oxigênio. “A Casa de Saúde São José informa que o cantor Zeca Pagodinho está internado na unidade, desde ontem (14), para monitoramento e tratamento de Covid-19. O paciente apresenta bom estado geral, com sintomas leves, sem necessidade de suporte de oxigênio”, diz o hospital em nota.

Zeca Pagodinho tomou a segunda dose da vacina contra a doença em julho, e disse que as pessoas devem “apreciar sem moderação” qualquer imunizante. Em seu Instagram, na época da imunização, o cantor postou a importância em se vacinar e alertou para que as pessoas não esquecessem a segunda dose.

“Vacina boa é a que vai no seu braço! Sem essa de ser sommelier de vacina, pois todas as que estão disponíveis são super eficazes e salvam vidas! Vamos juntos nessa? Ah! E não esqueça da segunda dose!!”, escreveu em seu Instagram naquele momento.

No começo deste mês, o sambista publicou uma série de imagens para sugerir novas modalidades às Olimpíadas de 2024, em Paris: o “levantamento de copo”. Já em outro momento, Zeca Pagodinho indicou que seria uma boa o Comitê Olímpico dar uma olhada na modalidade “sinuquinha” e no “vôlei aquático”. “Estamos na reta final dos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas nada de deixar a peteca do Badminton cair após o encerramento! O Zeca Pagodinho tem sugestões incríveis de modalidades que você pode praticar quando e onde quiser”, postou.

Artistas e amigos se divertiram com as imagens. “Estou seguindo os ensinamentos do mestre. E me preparando para representar daqui quatro anos nosso samba na Olimpíadas”, escreveu o cantor Arlindinho.