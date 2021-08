Fatia do bolo de casamento de Lady Di e príncipe Charles foi vendida por R$ 13 mil

Uma fatia do bolo de casamento do príncipe Charles com Lady Di foi leiloada por £ 1.850 libras esterlinas, algo equivalente a R$ 13.400 reais. Na época, o pedaço do bolo foi dado à Moyra Smith, uma senhora familiar da Rainha Mãe em Clarence House. Ela preservou a cobertura com filme plástico e acaba de vendê-la para um morador da cidade de Leeds, que fica no norte da Inglaterra, através de um lance online.

O Príncipe de Gales e Lady Diana Spencer, que se tornou Diana, Princesa de Gales, se casaram na Catedral de Saint Paul em 29 de julho de 1981. O casal se separou 11 anos depois, em 1992, e se divorciou em 1996.

A fatia é de um dos 23 bolos de casamento oficiais e apresenta o desenho do brasão real em dourado, vermelho, azul e prata. O lance inicial era de £ 500 libras esterlinas e os leiloeiros disseram que ficaram surpresos com o interesse das pessoas, já que o pedaço de bolo foi vendido por muito mais.

O comprador, que tem uma empresa que aluga barcos de luxo, disse que colocou em seu testamento que o bolo e sua casa serão destinados à caridade após a sua morte. “Eu também pensei que poderia colocá-lo como um prêmio de rifa com parte do dinheiro indo para Centrepoint, do qual a Princesa Di era patrocinadora”, disse o comprador. “Eu terei que pensar em uma maneira de me impedir de tentar comê-lo”, disse o senhor rindo.

Os leiloeiros disseram que licitantes do Reino Unido, Estados Unidos e vários países do Oriente Médio mostraram interesse. “Pareceu receber muito mais atenção do que quando o vendemos com uma carta de agradecimento de Charles e Diana, 13 anos atrás”, disse o especialista em memorabilia real Chris Albury, da Dominic Winter Auctioneers em Cirencester, Gloucestershire à BBC.

A Sra. Smith guardou a fatia em uma lata de bolo floral e colou um rótulo feito à mão na tampa, dizendo: “Manuseie com cuidado – Bolo de casamento do príncipe Charles e da princesa Diana”, que ela assinou e datou de 27 de julho de 1981.