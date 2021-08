Comediante Danilo Gentili estreia série de terror no SBT

O humorista e apresentador Danilo Gentili está pronto para deixar a bancada do talk show “The Noite” (SBT), pelo menos às quartas-feiras, dia que será exibida a série “Exterminadores do Além”, que vai estrear no dia 18.

Com 10 episódios, a produção inédita do SBT terá Danilo Gentili como protagonista e contará lendas urbanas escritas pelo próprio humorista, que dá vida ao youtuber Jack.

Além de Danilo, “Exterminadores do Além” terá outros personagens, como Fred (Léo Lins) e o câmera Túlio (Murilo Couto). Na trama, o grupo de amigos estará empenhado em combater forças extra-naturais. Na primeira temporada da série no SBT, Ratinho, Antônia Fontenelle e Giovanna Chaves entre outros farão participações especiais.

Em recente entrevista ao podcast Ticaracaticast, Danilo falou sobre a série. “A cada episódio, nós vamos caçar um monstro diferente. No primeiro episódio vamos caçar a mulher de branco, depois tem um fantasma na academia. Tem também o Jason Gordo que ataca o SPA. Cada episódio é um lugar”, adiantou.

Com direção de Fabrício Bittar e gravada há dois anos, a série produzida para o Warner Channel é um derivado do filme “Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro”, que foi lançado nos cinemas em outubro de 2018 e teve um público estimado em 180 mil pessoas. Segundo o diretor, a série terá muito mais sangue e algumas novidades para surpreender o telespectador.

A série “Exterminadores do Além” será exibida logo após o talk show “The Noite”.