The Good Doctor é uma das séries mais populares da ABC. E as primeiras quatro temporadas construíram rapidamente uma base de fãs leais. No Brasil, o drama médico é exibido pela GloboPlay

Após a última temporada, os fanáticos aguardaram pacientemente o retorno do Dr. Shaun Murphy (interpretado por Freddie Highmore), como detalhado pelo site Vader.news.

A produção de sucesso não está fora das telas há muito tempo, mas os fãs já estão ansiosos pela quinta temporada.

No entanto, há motivos para estar feliz, pois a ABC confirmou a renovação da série no dia 3 de maio, bem antes do final da quarta temporada.

A ABC claramente confia no programa, e com razão, pois continua a ser um grande sucesso entre os telespectadores.

The Good Doctor: mais quantas temporadas o drama médico terá no futuro?

A quinta temporada será lançada em 27 de setembro deste ano nos Estados Unidos. Isso provavelmente trará episódios até 2022, com um final de março provável.

Ainda de acordo com as informações, mesmo assim, os fãs da série já se perguntam quantas temporadas o drama médico pode ter no futuro.

Recentemente, os produtores da ABC confirmaram a notícia de que a série poderia ser estendida por mais alguns anos, no entanto, ainda não é possível prever.

