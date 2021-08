Glenda Kozlowski está com covid-19 e desabafa: ‘Conversei com o vírus’

A apresentadora Glenda Kozlowski testou positivo para a covid-19 e teve que se ausentar da bancada do “Show do Esporte” (Band). Neste sábado (14), a jornalista esportiva do canal divulgou o resultado pelas redes sociais e acalmou os fãs. “É covid? É. A madrugada não foi fácil. Mas decidi aceitar. Durante a meditação, conversei com o vírus que resolveu entrar no meu corpo, se aproveitando de um mês alucinante de trabalho e o cansaço que baixaram minha imunidade”, iniciou.

Na postagem ela continuou o desabafo: “Entendi que ele se aproveitou. Agradeço pelos ensinamentos que me traz, e combinamos que o estrago acabou por aqui. Meditei pensando em cada célula do meu corpo. E é incrível, como minha mente pode – Aliada a respiração – aumentar meu campo energético”, escreveu.

Escalada para a cobertura dos Jogos Olímpicos, Glenda voltou do Japão na última semana. “Essa foto eu tirei logo depois desta meditação. Aceitação não significa se entregar, mas entender o processo e amadurecer com ele. Estamos lidando com um vírus que em cada corpo faz um estrago diferente. Bati um papão com o senhor covid. Estamos nos entendendo bem. Sigamos com coragem, amor e fé. Mais uma vez, obrigada por tantas mensagens de carinho!! Todas me deixam ainda mais forte!”, disse a jornalista para acalmar os seguidores.

LEIA MAIS:

Cumprindo a quarentena domiciliar, Glenda desfalcou a bancada do “Show do Esporte” (Band) deste domingo (15). A atração é apresentada por Paloma Tocci e Lívia Nepomuceno.

Guto Costa / Divulgação

Quem também está com covid-19 é o cantor Zeca Pagodinho, de 62 anos. Ele está internado na Casa de Saúde São José, em Humaitá, mas apresenta os sintomas leves, segundo o hospital.

Em nota, o hospital carioca informou que o artista tem bom estado geral e não precisa de suporte de oxigênio. “A Casa de Saúde São José informa que o cantor Zeca Pagodinho está internado na unidade, desde ontem (14), para monitoramento e tratamento de Covid-19. O paciente apresenta bom estado geral, com sintomas leves, sem necessidade de suporte de oxigênio”, diz o hospital em nota.

Zeca Pagodinho tomou a segunda dose da vacina contra a doença em julho, e disse que as pessoas devem “apreciar sem moderação” qualquer imunizante. Em seu Instagram, na época da imunização, o cantor postou a importância em se vacinar e alertou para que as pessoas não esquecessem a segunda dose.