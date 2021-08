Maisa Silva é vacinada contra a covid-19: ‘A mais nova Cuca do pedaço’

A apresentadora e atriz Maisa Silva celebrou sua primeira dose da vacina contra a covid-19. Nas redes sociais, a ex-SBT compartilhou a notícia com seus fãs e se sensibilizou com as vítimas do vírus.

“Acredito na ciência, no combate à pandemia e respeito os vários profissionais da saúde dedicados a cuidar do nosso país num momento tão difícil onde temos como inimigos o vírus, o negacionismo, o desemprego, a incerteza, etc. Vacina sim! Nós jovens temos que fazer nossa parte também. Lembre seus amigos e sua família de que os cuidados continuam, mas a vacina é essencial! (…) Fica aqui o meu respeito a todos que perderam seus amados pra esse vírus terrível”, escreveu Maisa.

No Twitter,a ex-apresentadora do SBT exaltou o trabalho dos cientistas, médicos e todos os funcionários da saúde que estão atuando na linha de frente e compartilhou fotos com os enfermeiros.

No dia, o cantor Zeca Pagodinho, de 62 anos, foi diagnosticado com covid-19 e está internado na Casa de Saúde São José, em Humaitá. O sambista está com sintomas leves, segundo o hospital.

Em nota, o hospital carioca informou que o artista tem bom estado geral e não precisa de suporte de oxigênio. “A Casa de Saúde São José informa que o cantor Zeca Pagodinho está internado na unidade, desde ontem (14), para monitoramento e tratamento de Covid-19. O paciente apresenta bom estado geral, com sintomas leves, sem necessidade de suporte de oxigênio”, diz o hospital em nota.

Zeca Pagodinho tomou a segunda dose da vacina contra a doença em julho, e disse que as pessoas devem “apreciar sem moderação” qualquer imunizante. Em seu Instagram, na época da imunização, o cantor postou a importância em se vacinar e alertou para que as pessoas não esquecessem a segunda dose.