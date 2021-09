Remake da novela ‘Pantanal’ começa ser gravado

Escrito por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, o remake da novela “Pantanal” começou a ser gravado nos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro. A previsão é que a produção estreie no dia 14 de março de 2022.

E, para celebrar, os músicos Almir Sater e Guilherme Rondon participaram de um churrasco com parte da equipe da trama, que foi ao ar originalmente, em 1990, na Rede Manchete. O encontro aconteceu na Fazenda Barra Mansa, localizada em Pantanal e reuniu diversas pessoas da equipe.

O registro foi compartilhado no perfil de Guilherme no Facebook e mostra Almir tocando canções enquanto companheiros registram o momento. “Hoje foi dia de inauguração em alto estilo do BarRamansa num churrasco de confraternização da equipe da novela Pantanal que começa a ser gravada amanhã aqui na nossa região do pantanal do Rio Negro Hotel Barra Mansa-Pantanal”, escreveu ele.

A previsão é que a trama fique no lugar de “Um Lugar ao Sol”, novela que substituirá “Império” na faixa das 21h. O folhetim tem a autoria de Bruno Luperi. Rogério Gomes, o Papinha, é o responsável pela direção.

Nesta nova versão, o ator Renato Góes viverá José Leôncio, protagonista da primeira fase de “Pantanal”. Ele fará o papel que foi de Paulo Gorgulho. Já o veterano Marcos Palmeira, que esteve também na versão original, interpreta o mesmo personagem de Renato na segunda fase do folhetim. E, para interpretar Juma Marruá, mocinha vivida por Cristiana Oliveira na primeira versão, a Globo escalou Alanis Guillen. Já a mãe de Juma será feita por Juliana Paes.

Os atores Gabriel Stauffer e Caco Ciocler vão dividir o papel do médico Gustavo, que irá transitar nas duas fases do remake escrito por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa. Outro ator confirmado em “Pantanal” foi Jesuíta Barbosa, que interpretará Jove, um rapaz que sofrerá ataques homofóbicos por ser considerado um homem sensível. Já Silvero Pereira fará outro vaqueiro, Zaqueu, que será homossexual assumido na história. A vilã Guta será vivida por Julia Dalavia.