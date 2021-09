Arlete Salles entra para o elenco da novela ‘Além da Ilusão’

O elenco da novela “Além da Ilusão”, na Globo, está sendo montado e a atriz veterana Arlete Salles foi escalada para a próxima trama das seis. Segundo o site RD1, Arlete está participando dos laboratórios.

A trama será o retorno da veterana às novelas. Arlete está fora de um folhetim da Globo desde o fim de “Segundo Sol”, em 2018, e o seu último trabalho foi na série médica “Sob Pressão”, onde interpretou Esmeralda, uma mulher soropositiva contaminada com o vírus HIV pelo marido, Arnaldo, vivido por Ary Fontoura.

Escrita por Alessandra Poggi, “Além da Ilusão” vai substituir “Nos Tempos do Imperador” e tem sua estreia prevista para o primeiro semestre de 2022. Além de Arlete, a novela traz Larissa Manoela como a protagonista, interpretando as irmãs Isabela e Isadora.

Na trama, Larissa Manoela vai contracenar com Antonio Calloni e Malu Galli, que interpretarão os pais das personagens da ex-atriz do SBT. Os personagens dos veteranos sofrerão com a morte da filha mais velha, Isabela (Larissa Manoela), e ainda irão ver a caçula, Isadora (Larissa Manoela) namorando, anos depois, com o suposto assassino da filha, Davi (Rafael Vitti). Em um primeiro momento, Cláudia Raia e Dan Stulbach foram escalados para viverem o casal, mas acabaram deixando o projeto por conta dos vários adiamentos que ele sofreu em virtude da pandemia.

Além de Arlete Salles, Larissa Manoela, Antonio Calloni e Malu Galli, “Além da Ilusão” terá Marcelo Novaes, Thiago Lacerda, Bárbara Paz, Caroline Dallarosa, Debora Ozório, Duda Brack, Eriberto Leão, Gaby Amarantos, Jayme Matarazzo, Jorge Lucas, Marisa Orth, Patrícia Pinho, Paloma Duarte, Danilo Mesquita, Alexandra Richter, Paulo Betti, Gaby Amarantos, Cláudio Gabriel e Lima Duarte no elenco.