Com câncer, Caio Ribeiro está na penúltima sessão de quimioterapia

O comentarista Caio Ribeiro, da Globo, está lutando contra um câncer e, nesta segunda-feira(06), ele confirmou que está indo para sua penúltima sessão de quimioterapia. “Estou na penúltima sessão de quimioterapia e tudo está correndo bem. No tratamento, há uma parte da medicina e uma parte nossa, ou seja, a forma como encaramos a doença. Tenho uma família maravilhosa e grandes amigos, que têm me apoiado muito. Decidi tornar o assunto público e passar otimismo”, afirmou o ex-jogador aos apresentadores Monalisa Duperron e Manoel Soares, que comandaram o programa “Encontro”, na Globo, desta segunda-feira (06).

Caio comentou ainda como o diagnóstico do linfoma de Hodgkin aconteceu. Segundo ele, tudo ocorreu discretamente e de maneira muito rápida. “Fui fazer um alongamento, como sempre faço, e o meu fisioterapeuta percebeu um caroço no meu pescoço. Fui ao médico e descobri o linfoma no início”.

Ao vivo, o comentarista falou ainda que ficou abalado quando recebeu o diagnóstico, mas tem lidado de forma tranquila. E alertou para a falta de sintomas. “A notícia do câncer machuca um pouquinho. Fiquei preocupado, é uma pancada. Eu me perguntei por que comigo, mas ou você lamenta ou enfrenta. Acho que tenho lidado de forma serena. A não ser o caroço, não tive nenhum sintoma. Só procurei o médico porque o meu fisioterapeuta me alertou, aliás, ele salvou a minha vida”.

A revelação da doença

Aos 46 anos, o comentarista esportivo da Globo usou suas redes sociais, na última sexta-feira (03) para avisar os fãs que estava com um linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer. Em seguida, Caio participou do programa “Globo Esporte São Paulo”, onde caiu no choro ao falar sobre as mensagens que tem recebido desde que revelou o diagnóstico.

“Tentei esconder o máximo que deu, não queria preocupar ninguém e queria passar uma mensagem de otimismo na hora que eu soubesse e tivesse a certeza que está acabando. Está acabando. Me aguardem que logo eu estou de volta, amigos”.

Durante o programa esportivo, Caio ainda deixou claro que tem se sentido bem, apesar da quimioterapia. “É um tratamento forte? É. É uma química que está dentro do seu corpo, você tem que aprender a lidar com as dores, mas faz parte. É um processo. Tem cura, tem um final“, contou.

Felipe Andreoli, que apresenta o Globo Esporte São Paulo, também não segurou a emoção e comentou que tinha certeza que o amigo se curaria logo. “A equipe do GE te ama, cara. De verdade. A gente te ama e não é exagero, não é clichê”, completou. “Já já eu estou de volta com um sorrisão na cara, com um pouco menos de cabelo, mas pronto pra gente viver muita coisa juntos“, finalizou o comentarista global.