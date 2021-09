Folga de Fátima Bernardes e cirurgia de Patrícia Poeta atrapalham a rotina do ‘Encontro’

Nesta segunda-feira (06), o programa matinal “Encontro”, na Globo, não teve a apresentação de Fátima Bernardes, que está de folga, por causa do feriado, e nem de Patrícia Poeta, substituta oficial, que precisou passar por uma cirurgia de emergência. Com isso, a produção correu para chamar Manoel Soares, do “É de Casa”, e Monalisa Duperron, que é repórter do programa, para conduzir a atração ao vivo.

“Vocês sabem que quando a Fátima tem férias, um feriadão, a Patricia Poeta vem pra cá. E nós estamos aqui hoje porque a nossa grande irmã, amiga, Pat teve um problema de saúde”, disse Manoel Soares, ao abrir o “Encontro” desta segunda-feira (06). No caso, o problema de saúde de Patrícia Poeta foi uma cirurgia nas amígdalas.

Em seguida, a repórter Monalisa Duperron deixou seu carinho e torcida pela recuperação de Patrícia Poeta, que, além de substituir Fátima Bernardes, comanda o “É de Casa”, aos sábados. “A gente já quer mandar um beijo enorme para a Patrícia. A gente está aqui torcendo, eu sei que você vai tirar de letra e daqui a pouco vai estar aqui de volta”, desejou a repórter.

Mais cedo, Patrícia Poeta compartilhou em sua rede social sobre a cirurgia pela qual passou e tranquilizou seus fãs. “Queridos, tenho recebido muitas mensagens carinhosas de vocês. Em primeiro lugar, obrigada pela preocupação. Dormi muito nesses últimos dias, em função da anestesia geral e dos remédios que tenho tomado. Por isso não conseguia responder. Meu post é só uma forma de retribuir esse carinho”, escreveu Patrícia.

Em seu perfil no Instagram, ela ainda escreveu que está internada desde a semana passada. “Estou internada desde a semana passada, porque precisei passar por uma cirurgia de emergência e bem complicada nas amígdalas. Ainda não estou 100%. Um pouco longe disso, confesso.. mas vou ficar bem. Obrigada pelas boas energias e orações. Nos vemos em breve”.