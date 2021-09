Marcos Mion quer levar Juliette para o segundo ‘Caldeirão’

Após o sucesso de sua estreia como apresentador do “Caldeirão”, no último sábado (04), Marcos Mion afirmou que quer levar Juliette Freire, campeã do “Big Brother Brasil 21”, ao programa do próximo fim de semana, o segundo comandado por ele na Globo. “A gente vai dar um jeito de colocar a Juliette no segundo programa. Ela está com a agenda muito complicada, corrida”, disse ele em uma live.

Para o próximo sábado (11), Mion já anunciou que a cantora Joelma está confirmada . “Convidei para a estreia, mas ela não tinha data, então, Joelma vai estar sempre nas minhas estreias e está no segundo programa. É a rainha do palco que estou”, afirmou.

Também já foi divulgado que os atores Juliana Paiva e Marcos Caruso participarão da atração no quadro “Tem ou Não Tem”.

Mion estreou em primeiro lugar no Ibope

A estreia de Marcos Mion, no último sábado (04), foi um sucesso de audiência entre o público nas redes sociais e também de audiência durante sua exibição.

De acordo com os dados prévios, o “Caldeirão” foi líder em todas as regiões, além de ter registrado crescimento de audiência em São Paulo, Rio de Janeiro e também no Painel Nacional de Televisão. Em São Paulo, o programa apresentado por Marcos Mion marcou 16 pontos de média, um aumento de 1,8 ponto em comparação com a mesma faixa horária nas quatro semanas anteriores. No Rio Janeiro e no Painel Nacional de Televisão, a atração teve 16 e 14 de média respectivamente, ambos com um crescimento de 0.4 pontos na mesma comparação.

Para o primeiro programa, a direção do “Caldeirão” convidou algumas celebridades, como Juliana Paes e Paulo Vieira, que participaram do quadro “Tem ou Não Tem, Tiago”. Já Tiago Leifert, Ana Furtado e Larissa Manoela estiveram no “Sobe o Som”, que levou ao palco vários cantores. Mas, o quadro “Globo Mostra” foi o grande destaque do dia, onde Marcos Mion mostrava no detalhe, e com muito humor, trechos de programas da Globo, como acontecia em seu programa na MTV Brasil.

Divulgação/Globo

Com tanto sucesso, quem não deixou de parabenizar Mion foi o diretor Boninho, que postou em suas redes sociais: “Mion, você bombou! A rede bombou! Tudo o que aparecia virava ‘TT’, de alguma forma, até a porcaria do lustre. A gente vai ter que discutir o lustre por muito tempo! Valeu a estreia. Valeu galera! É isso aí!”, afirmou ele em um vídeo nas redes sociais.