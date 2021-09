Novela ‘Pai Herói’ entra para o catálogo do Globoplay

A novela “Pai Herói”, que foi ao ar em 1979, na Globo, está de volta, mas no Globoplay, canal de streaming do Grupo Globo. Escrita por Janete Clair, a trama clássica é estrelada por Tony Ramos, Paulo Autran, Glória Menezes e Elizabeth Savala. Porém, a produção ficará disponível na plataforma apenas no dia 27.

O folhetim também já foi reprisado no Canal Viva em 2016, mas na TV aberta a reprise nunca ocorreu, já que não foi autorizada por conta da classificação indicativa. Em julho de 2016, o Grupo Globo lançou um box de DVD da novela, que foi editado e colocado em treze DVDs.

Reprodução

Na trama, André Cajarana (Tony Ramos), vive na cidade de Paço Alegre, em Minas Gerais, e está sempre em busca de verdades sobre seu pai, que no passado foi acusado de roubar terras e assassinar um padre. Mas após a morte do avô, André parte para o Rio de Janeiro para buscar sua própria identidade e tentar elucidar a morte do pai e inocentá-lo da acusação.

LEIA MAIS:

Ao chegar no Rio de Janeiro, André decide morar em Nilópolis, na Baixada Fluminense, onde encontra Bruno Baldaracci/Nuno (Paulo Autran), um empresário mafioso e ex-sócio de seu pai, o maior envolvido na infâmia e no desaparecimento dele. O homem acaba atrapalhando na busca do rapaz por informações sobre seu pai.

No decorrer da trama, Bruno conhece Carina (Elizabeth Savalla), uma famosa bailarina, criada pela tradicional e rica família carioca Limeira Brandão. Os dois se apaixonam e decidem fugir do Rio de Janeiro.

Rosamaria Murtinho, Lélia Abramo, Beatriz Segall, Cláudio Cavalcanti, Dionísio Azevedo, Emiliano Queiroz e Osmar Prado também são grandes nomes no elenco.