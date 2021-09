Daniel Rocha afirma que João Lucas, de ‘Império’, foi o seu melhor personagem

Ser filho de José Alfredo (Alexandre Nero), o Comendador da novela “Império” (Globo), não é nada, pelo menos para o ator Daniel Rocha, que viveu João Lucas, um dos herdeiros do magnata da novela escrita por Aguinaldo Silva. “É bem diferente de mim e tudo o que eu já tinha feito. Eu tive que entender toda a complexidade primeiro pra depois poder criar o personagem. Não foi fácil, mas considero o meu melhor trabalho em novela”, explicou o galã, durante uma entrevista ao Gshow.

Em “Império”, novela que está sendo reprisada no horário nobre da Globo, João Lucas vivia em problemas e nunca era levado a sério por seus pais, mas segundo o ator, para que tudo acontecesse de maneira orgânica, o clima nos bastidores do folhetim era sempre positivo. “Foi uma delícia, um período muito importante pra mim. Sempre quis fazer uma novela do Aguinaldo, a direção do Papinha (Rogério Gomes) foi incrível porque ele tem uma capacidade de extrair o melhor de cada ator, de cada atriz, e eu estava no set com pessoas que sempre admirei”.

Longe das novelas da Globo, o ator Daniel Rocha passou uma temporada em Londres, onde ficou junto de sua namorada, Mariana Nunes. Segundo o ator, que ficou na Europa até o meio do ano, os dias com a amada foram maravilhosos. “Bom, eu e a Mari somos muito parecidos em tudo, nos gostos, na maneira de pensar, de agir. A gente conversa bastante, se diverte juntos, dá muita risada, torce um pelo outro, incentiva… somos bem parceiros mesmo. Então tá sendo ótimo”.

No entanto, mesmo estando tão apaixonado, Daniel pensa bem diferente de seu personagem João Lucas e não pensa em ser pai tão cedo. “No momento eu sou um ótimo tio e padrinho. Por enquanto não tenho nenhuma vontade de ser pai. Hoje, o medo também influencia. Com tudo o que está acontecendo no mundo e no país, fica mais difícil ainda pensar na possibilidade de ser pai”, concluiu.