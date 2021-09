‘Show dos Famosos’ será apresentado por Luciano Huck e terá novo elenco

Luciano Huck já se despediu do “Caldeirão” (Globo) e seguirá para o seu novo projeto, o “Domingão com Huck”, que estreia no próximo domingo (5) e terá como atração uma nova versão do “Show dos Famosos”.

Nesta nova fase, o quadro ganha um novo elenco e será dividido em três grupos: Fiuk, Gloria Groove e Margareth Menezes, no grupo A; Thiago Arancam, Vitor Kley e Wanessa Camargo, no grupo B; Diego Hypólito, Mariana Rios e Robson Nunes, no grupo C.

Durante a programação, os participantes vão homenagear grandes nomes da música e serão avaliados pela bancada de jurados. Além de habilidades de canto, eles precisam mandar bem na performance, incluindo a dança.

Além do “Show dos Famosos”, o “Domingão com Huck” também exibirá episódios inéditos do “Quem quer ser um milionário?”, quadro que já era do “Caldeirão”, programa que começa a ser apresentado por Marcos Mion a partir de sábado (4). O objetivo dos participantes que se desafiam no quadro é acertar o maior número de respostas e avançar nas etapas do jogo em busca do prêmio máximo de R$ 1 milhão.

Para sua estreia aos domingos, Luciano Huck contará com a participação especial de Xuxa Meneghel.